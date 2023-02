Malokdo ve, kaj je priljubljeni pevec po izobrazbi #video

V oddaji Kolo sreče smo med drugim lahko izvedeli, da pevca in plesnega učitelja ob živce spravljajo pomanjševalnice, še posebej če jih med pogovorom uporabljajo odrasli ljudje, razkril pa je tudi, kaj je po izobrazbi.

"Jaz sem po izobrazbi, tega večina verjetno ne ve, profesor angleškega jezika in književnosti. Doštudiral sem na filozofski fakulteti v Ljubljani, celo zadnja sezona po starem sistemu pred 'bolonjcem'," je povedal in dodal, da se je vse skupaj začelo odvijati v pravo smer, ko ga je februarja poklicala sošolka in mu povedala, da ima še enajst izpitov in se je odločila dokončati študij. To ga je spodbudilo, da se je zadnjih dveh izpitov in seminarske lotil še sam ter uspešno dokončal študij. Več v zgornjem videu.

Foto: Planet TV

Kolo sreče na Planetu spet ujamete v ponedeljek ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.