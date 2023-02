"Včasih sem bil bolj preračunljiv, zdaj mi je vseeno" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevec, plesalec, vaditelj zumbe, popotnik, vse to je Sebastian , ki se bo nocoj podal na novo preizkušnjo in se preizkusil v kvizu Kolo sreče .

Sebastiana smo lahko v preteklosti že gledali v dobrodelnem Milijonarju, a pravi, da teh dveh kvizov ni mogoče primerjati. Tam je veliko več možnosti, da se osmešiš, vsaj pri tistih vprašanjih, na katera večina pozna odgovor.

Kot otrok, živel je v Mariboru, je seveda spremljal tudi nemške televizijske kanale. In na enem je bil tudi kviz Kolo sreče, zato pravi, da je bil že seznanjen s pravili in je bil še bolj sproščen.

"Včasih sem bil veliko bolj preračunljiv, joj, ne, pa kaj, če se blamiram. Ljudje smo narejeni, da si v glavi naredimo najbolj črne scenarije, da se bo zgodila ne vem kakšna katastrofa. Ki se na koncu seveda ne zgodi. Kar zadeva to, življenje jemljem veliko bolj z rezervo. In si mislim, ne. Skoči v vodo, na koncu je vedno vse OK."

Foto: Planet TV

Ker pa voditelj kviza Kolo sreče rad tudi prepeva in tako izzove tekmovalce v oddaji, smo povprašali tudi Sebastiana, ali bo tako tudi z njim. Odgovoru prisluhnite spodaj.

