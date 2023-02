Ste vedeli, da ima nekdanji exatlonovec tako nenavaden hobi? #video

Alen Lamper je bil med gledalci eden najbolj priljubljenih tekmovalcev Exatlona, predvsem zaradi svojih bojevitosti, nepopustljivosti in glasnega proslavljanja zmag. Tokrat ga bomo lahko videli tudi v kvizu Kolo sreče, kjer se bo pomeril proti pevcu Sebastianu. Tretji tekmovalec bo Matic iz Celja.

Nekdanji Exatlonovec je v oddaji razkril tudi, kako se v prostem času najraje sprošča. "Na leto porežeš sedem kilometrov žive meje," je pogovor začel voditelj Klemen Bučan.

V tretji oddaji Kolo sreče bo med tekmovalci tudi pevec Sebastian. Foto: Planet TV

"To je kar neka razdalja," se je pošalil Alen, nato pa razložil, da to počne kot hobi. "Malo grem starejšim pomagat. Rad imam starejše ljudi. Včasih ti kaj dobrega skuhajo," se je posmejal in namignil, da je to njegova najljubša vrsta plačila za dobro delo, ki ga opravi. Več v zgornjem videoposnetku.

