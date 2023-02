Voditelj kviza Kolo sreče: En tak fajn žur za celo družino bo to #video

"Kolo sreče, ta format, spet prihaja po dolgem času. Samoglasniki, soglasniki, vse bomo znali. Stare slovenske besede, sopomenke, slovenski kraji in ne vem, kaj še vse. En tak fajn žur za celo družino bo to. Tako da, stari od štiri leta pa do več kot sto – vsi se lahko zabavajo ob gledanju Kolesa sreče," je povedal vedno zabavni voditelj Klemen Bučan, ki nas je lani navduševal že v oddaji Leta štejejo.

Klemen je spregovoril tudi o sovoditeljici Nataši Nanevi, s katero se zelo dobro dopolnjujeta. "Moram povedati, da se z Natašo prej nisva poznala, kar je zelo zanimivo, čeprav sva oba iz istega kraja in počneva podobne stvari. Oba sva v medijskem svetu. Ona zaradi svoje lepote, jaz pa bolj zaradi jezika. Ampak sem ugotovil, da tudi njej jezik teče, nabrušena je in sproščena. Takoj sva se ujela, kot da se poznava petnajst let. Bilo je super, vsakič se tudi pošali na moj račun, jaz na njen malo manj, vseeno pa ji ne bom ostal dolžan. Super sva se ujela in mislim, da imava vse. Lepoto bolj ona, jezik pa obema teče, tako da mislim, da sva dobra ekipa."

Kaj je voditelj Klemen Bučan v oddaji Jutro na Planetu še povedal o novem kvizu, ki bo prvič na sporedu že nocoj, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Kolo sreče boste lahko na Planetu spremljali od ponedeljka do srede ob 20. uri, prvič že NOCOJ. Ob 21. uri pa se nadaljuje tudi ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled.

