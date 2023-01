"Obljubim, da se boste ob gledanju oddaje zelo zabavali!"

Kmalu vas bomo spremljali v kvizu Kolo sreče na Planetu, gledalci pa vas že poznajo kot inštruktorico zumbe, fotomodel, televizijsko voditeljico, udeleženko lepotnega tekmovanja Miss Universe, kjer ste osvojili 2. mesto, v zadnjih treh letih pa lahko spremljamo tudi vašo peko z drožmi … Ste torej zelo vsestranski. Kaj pa je vaša prva ljubezen?

Uf, dobro vprašanje. Najbrž bosta to kar ples in nastopanje, saj sem že od malih nog zelo rada plesala, sestavljala koreografije in potem nastopala pred družinskimi člani. Na odru se že od nekdaj počutim zelo domače, že v osnovni šoli sem vodila zaključno šolsko prireditev. Seveda sem ob plesu vedno tudi pela, in če priznam, so bile to tudi moje največje otroške sanje – postati pevka. Lahko razumete, da z razlogom nisem (smeh, op. p.). Moje petje ni najprijetnejše za ušesa in o tem se boste lahko tudi sami prepričali v eni od oddaj Kolo sreče. Vseeno moram povedati, da teh sanj še nisem opustila (smeh, op. p.).

Kakšna bo vaša vloga v Kolesu sreče?

V oddaji sem "the letter girl" oz. dekle, ki obrača črke, če prevedemo v slovenščino. Čeprav jih zdaj več ni treba obračati, ampak se jih samo dotakniti. Po pravici povedano se mi je ta vloga na začetku zdela povsem preprosta. Mislila sem, da bom samo lepo oblečena in v visokih petah ter se smehljala in se nekajkrat sprehodila sem ter tja. Zdelo se mi je, da to pa res ni težko. No, hitro sem se ugriznila v jezik. Po dveh dneh snemanja sem namreč mislila, da mi bodo noge od visokih pet odpadle. Stati v visokih petah toliko časa, ob tem pa se ves čas smehljati in biti videti dobro, ni tako lahko, kot je na prvo žogo videti. Je resnično trdo delo. Produkcijska ekipa je tako predlagala, da naj s stilistkama izberemo take čevlje, v katerih mi bo udobno stati dolge ure, četudi to pomeni, da bom v vseh oddajah nosila samo ene čevlje. Ni lepšega občutka od tega, da si spoštovan in da celotna ekipa drži skupaj. Zelo sem vesela in hvaležna, da sem imela možnost sodelovati s tako vrhunsko produkcijo in da v šovbiznisu še vedno obstajajo srčni ljudje. To izkušnjo bi opisala kot eno najlepših izkušenj v svojem življenju.

Kaj je bil za vas najzanimivejši del kviza?

Zagotovo so bile najzanimivejše igre za brezplačen samoglasnik. Izredno sem se nasmejala Klemnovemu petju, ki ni dosti boljše od mojega (smeh, op. p.). Pa pantomime, v katerih sva s Klemnom nepremagljiv par. Branje besed z ustnic pa nas je skoraj vedno nasmejalo do solz. Še posebej Klemenov trud. Obljubim, da se boste ob gledanju zelo, zelo zabavali (smeh, op. p.).

Oba s Klemnom sta Gorenjca. Ali lahko tekmovalce, ki se bodo potegovali za nagrade, to skrbi?

(Smeh, op. p.) Res je, oba s Klemnom sva Gorenjca, ampak ne tipična, saj je škrtost obema tuj pojem. Tekmovalcev naj to resnično ne skrbi. Nagrade so izredno lepe in z največjim veseljem jih podeljujeva, res pa je, da si jih morajo tekmovalci prislužiti. Tu pa se oba drživa pravil, brez popuščanja.

Kolo sreče smo Slovenci lahko pred leti že spremljali. Kakšni so vaši spomini na ta legendarni kviz?

Res je, Kolo sreče smo že imeli, če se ne motim, 25 let nazaj. In seveda, to oddajo sva z mami izredno radi gledali. Že takrat sem bila navdušena nad oddajo, čeprav je bila malce drugačna kot ta danes, a vseeno je bila izredno zanimiva, zabavna in hkrati poučna. Ko sem dobila klic, da se Kolo sreče vrača v Slovenijo z vprašanjem, ali bi sodelovala, se mi je pred očmi takoj prikazal prizor, kako sva z mami uživali ob gledanju in ugibali besede. Še nikoli v življenju se nisem tako hitro odločila in projektu rekla da.

Voditelj oddaje bo Klemen Bučan. Sta se že prej poznala? Slišali smo, da je bilo med vama kar nekaj zbadanja.

(Smeh, op. p.). Zanimivo je, da sva s Klemnom oba Kranjčana, to pa je najin prvi skupen projekt. A sem prepričana, da ni zadnji. S Klemenom sva se namreč zelo dobro ujela. Od prvega trenutka, ko sva se videla, je najina komunikacija stekla, kot da se poznava že celo življenje. Resnično sproščeno, da bolj ne bi moglo biti. Že ta gorenjska naveza nama je bila pisana na kožo, oba se izredno rada šaliva in od tod je tudi prišlo to zbadanje. V nekem trenutku sva kar malo tekmovala, kdo bo koga bolj "užalil", ampak vse to samo v hecu. Nekaterim šalam sva se po oddaji še enkrat nasmejala. Sicer pa je bil s Klemenom res užitek delati. Je profesionalec, se izredno dobro pripravi na snemanje, se zelo hitro in vrhunsko znajde v nepričakovanih položajih in vedno ima kakšno dobro šalo v rokavu, ki jo strese ravno pravi čas. Na začetku sva se bolj držala scenarija, nato pa sva vse svoje dialoge prepustila spontanosti in Klemen je točno vedel, kaj me vprašati, da bo stekla tudi interakcija z mano in tekmovalci. Z eno besedo – car.

Poznate koga od znanih Slovencev, ki so nastopili v oddaji, že od prej?

Kar nekaj jih poznam, nekatere tudi bolj osebno. Eden izmed njih je bil namreč pred leti pri meni na zumbi. Da, prav ste prebrali, eden, moškega spola (smeh, op. p.). Pri eni od znanih Slovenk domujejo tudi moje droži. Pa še nekaj zanimiv zgodbic bo, ki jih boste izvedeli v oddajah.

Nam lahko zaupate kakšno zabavno prigodo s snemanja oddaje?

Več jih je bilo. Ena je zagotovo ta, ko sva s Klemnom za trenutek zamenjala vlogi. Ne smem razkriti preveč, ampak boste videli, bilo je zabavno (smeh, op. p.).

