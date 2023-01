Svetovni prvak prihaja iz Exatlona #foto

Na Bledu ta teden poteka svetovno prvenstvu v zimskem plavanju. Po osvojenem naslovu svetovnega prvaka na razdalji na 200 metrov prosto je Luka Turk danes nanizal še novo zmago na 450 metrov prosto. Večkratni svetovni prvak v ledenem plavanju velja za človeka, ki ga nikoli ne zebe. Bil je član olimpijske reprezentance v Pekingu leta 2008, danes je učitelj gibanja, kar je njegov hobi in hkrati poslanstvo. Leta 2021 zato ni okleval, ko se je na Planetu prijavil v Exatlon. Bil je član modre ekipe Jadran in je prav zaradi njegove močne psihične pripravljenosti hitro postal neformalni vodja ekipe.

In ravno zaradi poglabljanja vase in raziskovanja različnih področjih psihologije niza uspehe tudi v ledenem plavanju. Med ledenim in klasičnim plavanjem je veliko razlik, pravi Luka. "Od načina plavanja predvsem do obremenjenosti ljudi. Pri klasičnem plavanju vsak lovi rezultate, tukaj pa vidiš drug pogled na življenje. Tukaj so vsi nasmejani, vsi grejo trpet, a so vsi nasmejani."

"Letos je bil cilj drugačen, ker sem se odločil, da gre za zabavo. Sem bil totalno nepripravljen na to tekmo, ker me je zanimalo, kaj bo priplavalo na površje." To nam je Luka dejal po prvi tekmi – v njegovi paradni disciplini, ki je bila to že pred tremi leti. Malo ga je bilo strah, kaj bo šele danes na 450 metrov, a si je mislil: "Če zmorem biti dve minuti v vodi, bom pa tudi pet minut." In mu je uspelo.

Že včeraj je namreč obudil spomine, kako je sploh namakati glavo v mrzlo vodo. Sredi tekme je izgubil orientacijo, pil je vodo, zgrešil je celo obračališče. Zato je vedel, da bo danes pred njim težka preizkušnja. In je bil še toliko bolj vesel današnjega novega uspeha.

FOTO: Osebni arhiv

