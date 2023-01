Spremljajte prenos kolesarske dirke z Luko Mezgecem na Planet 2 #video

Kolesarstvo je v Sloveniji vse bolj priljubljeno. K temu zagotovo pripomorejo tudi uspehi naših asov na svetovni ravni. In enega od njih, Luko Mezgeca, bomo lahko v prihodnjih dneh spremljali na naši televiziji. Udeležil se bo namreč Dirke po Savdski Arabiji, ki jo bomo od ponedeljka, 30. januarja, do petka, 3. februarja, prenašali na Planet 2.

V oddaji Jutro na Planetu so zato gostili strokovnega sokomentatorja neposrednega prenosa Roberta Jenka, tekmovalca v cestnem kolesarstvu, ki hkrati deluje kot športni direktor ekipe mebloJOGI PRO-concrete cycling team. Povedal je, da so razmere v Savdski Arabiji za kolesarjenje izjemno ugodne.

Kolesarje čaka pet etap. Prvi dve bosta povsem ravninski, gibljeta se nekje med 700 in 800 metri nad morjem in sta brez večjih vzponov. Prvi vzpon kolesarje čaka ob koncu tretje etape, zahtevnejše vzpone pa lahko pričakujemo v četrti etapi, ki je bila lani odločilna za razplet te zanimive dirke. Zadnja etapa je imela lani bolj revijalen značaj in na tej so se za zmago udarili šprinterji.

Foto: Saudi Tour/Pauline Ballet

Na svoj račun bodo prišli tudi slovenski kolesarski navdušenci. Na dirki bo tako kot lani nastopil slovenski kolesarski as Luka Mezgec. "Včeraj zvečer sva se malo pogovarjala. Odvozil je svojo prvo dirko v Španiji v Valencii in rekel je, da se noge vse bolje vrtijo, da prihaja v formo, da so naredili dober trening kamp in da imajo za seboj dobro zimo. Bo pomočnik Dylanu Groenewegenu, njegovemu včerajšnjemu sostanovalcu, ki je odličen šprinter in je lani dobil dve zmagi, ki mu jih je Luka praktično serviral na pladnju. Uigravali bodo zasedbe za šprinterske etape za kasnejše, mogoče pomembnejše dirke. Ekipo je okrepil tudi izkušeni Čeh Zdenek Štibar, znani kolesar, ki je pri 37 letih prinesel nekaj novosti v ekipo. Tako da grejo na to dirko, kot tudi druge ekipe, poleg rezultata iskat tudi tisto pravo kombinacijo in uigravanje za nadaljevanje oziroma praktično začetek sezone," je voditeljema o našem predstavniku na dirki povedal Robert Jenko.

Prenos prve etape Dirke po Savdski Arabiji si boste na Planet 2 lahko ogledali v ponedeljek, 30. januarja. V neposrednem prenosu si boste lahko ogledali vseh pet etap. Zadnja bo na sporedu v petek, 3. febrarja, ko bomo dobili tudi zmagovalca tokratne preizkušnje. Več v zgornjem videu.

Kolesarsko dirko po Savdski Arabiji boste na Planet 2 lahko spremljali od ponedeljka, 30. januarja, do petka, 3. februarja. Komentator prenosov bo Damjan Medica, strokovni sokomentator pa bo Robert Jenko.

