Na kolesarskem dogodku UCI Gran Fondo Belgium, ki je v nedeljo potekal pri jezu l’Eau d’Heure, je prišlo do hude nesreče. V množičnem trčenju je bilo udeleženih kar 47 kolesarjev, sedem so jih morali zaradi poškodb prepeljati v bolnišnico. Organizatorji so tekmovanje takoj odpovedali.

Gran Fondo je sicer namenjen tako rekreativnim kot profesionalnim kolesarjem, ki se s časom spopadajo vsak posebej in ne vozijo v neposrednem obračunu drug proti drugemu. Letos se je dogodka udeležilo okoli 2.500 kolesarjev, ki so se podali na traso v posamičnih intervalih.

Po navedbah očividcev so bile razmere na prizorišču kaotične. Do množičnega padca je prišlo po 8,5 kilometra vožnje, v tako imenovani drugi 'box' skupini, ki je štela več kot 500 udeležencev. Eden od udeležencev je za kolesarski portal CycloWorld opisal prizore kot grozljive: "Več kot dvajset ljudi je ležalo ob cesti, kri je bila povsod, kolesa polomljena, čakali smo na reševalce. Prava nočna mora."

Po prvih informacijah naj bi do nesreče prišlo, ko so se v ospredju skupine nekateri kolesarji dotaknili drug drugega, eden je izgubil ravnotežje in padel. Ostali so se skušali izogniti padcu, a se sprožila verižna reakcija padcev. "V trenutku se je vse zgodilo. Ljudje so padali drug čez drugega," je dogajanje opisal drug kolesar.

Eden izmed udeležencev, Senne, je za belgijski portal HLN povedal, da je ob padcu utrpel dve zlomljeni rebri in odrgnine: "Glede na ostale sem jo še dobro odnesel. Vozili smo s hitrostjo vsaj 50 kilometrov na uro – nesreča se je hitro zgodila. Cesta je bila sicer v dobrem stanju," je dodal.

Na kraju je posredovalo več reševalnih ekip, dogodek pa je pustil močan pečat tako med udeleženci kot gledalci. Organizatorji so že napovedali temeljito preiskavo vzroka nesreče.