Kolesarski asi odhajajo na počitnice #video

To jutro se nam je v oddaji Jutro na Planetu pridružil vrhunski kolesar, zmagovalec Dirke po Hrvaški, Matej Mohorič in nam zaupal, kako premaguje vse fizične in psihične napore na dirkah pa tudi, kaj najraje počne v prostem času. Ne zamudite novih zanimivih gostov tudi jutri ob 8. uri na Planetu.

V goste oddaje Jutro na Planetu je prišel Matej Mohorič, zmagovalec Dirke po Hrvaški, ki smo jo lahko pred 14 dnevi spremljali na Planet TV. Mohoriču, članu ekipe Bahrain Victorious, je uspelo premagati vso kolesarsko elito, in to za pičlo sekundo. In tudi Jonasa Vingegaarda, zmagovalca Dirke po Franciji. V studiu pa se nam je pridružila tudi številčna kolesarska družba. Z nami so bili tudi trije mladi kolesarji iz novogoriškega kluba Meblo jogi − Dominika, Dean in David − in njihov trener Robert Jenko. Več v zgornjem videu.

Zvestim gledalcem pa smo postavili tudi nagradno vprašanje o tem, za katero moštvo tekmuje Matej Mohorič. Nagrada je bila Matejeva biografija z naslovom Mohopedija, njegova prva knjiga, ki pa je, kot pravi sam, nezaključena kolesarska "škrbina", zato lahko že kmalu pričakujemo njeno nadaljevanje.

Minuli konec tedna se je končala sezona v kolesarski svetovni seriji, tekmovanju na najvišji ravni. Slovenski kolesarski asi, ki zadnja štiri leta krojijo svetovni vrh, tako odhajajo na zaslužene počitnice, tudi Tadej Pogačar, številka ena na svetovni lestvici, medtem ko Primoža Rogliča pa pred začetkom priprav na novo sezono čaka še rehabilitacija. Včeraj je namreč prestal operacijo desne rame.

