Exatlonovka: Tega ne morem gledati #video

Največjo in najtežjo televizijsko preizkušnjo Exatlon je v petek zapustila Kaja Bajda. Slovo je bilo težko, tekle so tudi solze, objemi so bili močni. V petek smo z njo trpeli, zanjo navijali in jo bodrili prek televizijskih zaslonov, v ponedeljek pa nas je že pozdravila v studiu oddaje Jutro na Planetu.