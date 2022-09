Po Exatlonu: Kot da sem se zbudil iz sanj #video

Osemindvajsetletni osebni trener in nogometaš Michael Lovrec oziroma Majkl, kot se je predstavil v Exatlonu, je gostoval v jutranji oddaji Jutro na Planetu. O svojih favoritih, čustveni navezanosti na tekmovalce, o orkanu Fiona in še marsičem se je pogovarjal z voditeljema Suzano Kozel in Taijijem Tokuhiso.

Navezanost Triglavanov ni po njegovem mnenju nič tako nenavadnega, saj si en mesec v nekakšnem mehurčku, brez motenj in telefona: "Spoznaš se na drugi ravni, verjamem, da so se tudi v modri ekipi navezali, sploh tisti, ki so že od začetka skupaj." Najbolj se je navezal na Tea in Lino, Tima pa pozna celo iz šolskih klopi, saj sta skupaj hodila v srednjo šolo. V vsakem primeru mu bo izkušnja Exatlon za vedno ostala v spominu in kot pravi, bi jo takoj ponovil, če bi lahko.

