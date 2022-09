Kako otroka motivirati za gibanje? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 8. uri, lahko vsak torek ujamete rubriko Moj otrok, v kateri bomo govorili o vseh vsebinah, povezanih z rojstvom in vzgojo otrok. Tokrat smo govorili o pomenu gibanja pri otrocih in tem, kako k temu pripomorejo organizirane tekaške prireditve.