Konec tedna nogomet na Planet 2 #video

Ob ponedeljkih je v oddaji J utro na Planetu čas za ženski nogomet in 1. žensko nogometno ligo Triglav zdravje. Včeraj smo vam predstavili aktualne pokalne zmagovalke, Ženski nogometni klub Olimpija.

Naš gostji sta bili reprezentantki in igralki Sara Makovec in Ana Milović. Pogledali smo tudi, kako je na treningih ekipe Olimpije, ki letos znova cilja na sam vrh prvenstvene lestvice. Pred kratkim so se okrepile s trenerjem, ki je že osvajal lovorike.

21-letna Ana je pred leti iz atletike, ki še vedno velja za kraljico športa, prestopila k nogometu, kjer nadaljuje svojo športno pot. Pri svojih trinajstih letih se je pridružila ekipi ŽNK Radomlje in hitro napredovala, saj velja za zelo pridno ter delovno igralko.

V svoji karieri je dosegla že dva gola za sovensko člansko reprezentanco. Več v zgornjem videu.

