Ta teden bomo stiskali pesti za Mohoriča #video

Popoldne se v Osijeku začne 7. kolesarska Dirka po Hrvaški s številnimi kolesarskimi zvezdniki na čelu z našim Matejem Mohoričem, ki jo boste lahko v živo spremljali na Planet 2. Šest etap in več kot tisoč kilometrov po vseh hrvaških pokrajinah bo dolg boj za končnega zmagovalca, ki ga bodo razglasili v nedeljo v Zagrebu.

Ker mu je trasa pisana na kožo, je eden glavnih favoritov za visoko končno uvrstitev prav Mohorič. Pred odhodom na Hrvaško je včeraj kolesarja moštva Bahrain Victorius na treningu ujel športni novinar Damjan Medica iz informativne oddaje Planet 18.

Pred koncem tekmovalne sezone je na evropskem koledarju le še nekaj dirk, predvsem enodnevnih, med katerimi je najpomembnejša italijanska klasika po Lombardiji, ki bo na sporedu v nedeljo, 8. oktobra.

Številni kolesarski zvezdniki so si zato za pripravo na zadnji kolesarski spomenik sezone izbrali etapno preizkušnjo po hrvaških cestah. Tudi Matej Mohorič, ki je imel v zadnjem času nekaj zdravstvenih težav. "Izkazalo se je, da sem prebolel mononukleozo in covid, tako da sem bil prisiljen v počitek," je povedal Mohorič.

Trasa letošnje Dirke po Hrvaški mu je pisana na kožo, zato so njegove ambicije v tem tednu zelo visoke. Na Hrvaško prihajata tudi Jonas Vingegaard in Geraint Thomas, zmagovalec in tretjeuvrščeni z letošnjega francoskega Toura. Ne samo močna konkurenca, kapetanu Bahraina in preostalim, ki bodo lovili visoke uvrstitve, lahko načrte pokvari slabo vreme.

Razplet zadnje etapne dirke v sezoni bomo vsako popoldne od torka do nedelje prenašali na Planet 2, v živo bomo spremljali zadnji dve uri vseh šestih etap.

