Mohorič ima pri sosedih ambicije #video

Nesrečni Matej Mohorič se na Dirki po Franciji zaradi zdravstvenih težav, za katere je izvedel naknadno po krvnih preiskavah, ni mogel proslaviti, kot si je želel. Posledično si je vzel čas, da se telesno spet spravi na pravo raven. Na novo je zavrtel pedale septembra v Kanadi na dveh dirkah. Zaradi tovrstnih nevšečnosti je moral izpustiti nedavno končano svetovno prvenstvo v Avstraliji, spet pa ga bomo videli na delu na Dirki po Hrvaški.

Dirka bo potekala od srede do nedelje, zaključke prenosov dirke pa si boste lahko ogledali na Planet 2. Mohorič ima tako tudi pri naših južnih sosedih načrte za večje podvige: "Etape so precej razgibane, nobena se ne zaključi z res težkim, hudim vzponom, kar pomeni, da bo dirka bolj odprta, bolj primerna za napade, za agresiven način dirkanja. Razlike v skupnem seštevku bodo verjetno zelo male, zaradi česar bo še bolj razburljivo. Zaključki so tehnični in razgibani. Prepričan sem, da ne bo dolgčas. Precej motiviran sem. Četudi bo slabo vreme, bom dirkal na dober rezultat. "

Njegova prva misel po zdravstvenih težavah je bila, da bi prišel čim hitreje nazaj v pravo formo za zaključek sezone. Tako kot večina jo bo zaključil na italijanskem spomeniku Dirki po Lombardiji. Enega je letos že osvojil na šampionski način. Z izjemno vožnjo in vratolomnim spustom si je pokoril tekmece na klasiki Milano−Sanremo. Na kockastem prestižu Pariz−Roubaix je bil denimo peti.

Foto: Reuters

"Upaš, da pridem čim hitreje nazaj na pravno tekmovalno raven. Mislim, da nisem prav daleč od svoje običajne pripravljenosti, kondicije. Upam, da mi bo šlo na Dirki po Hrvaški čim bolje in da bom potem sezono lahko zaključil na Dirki po Lombardiji s tistimi pravimi občutki," je še dejal Mohorič, ki bo imel visokoleteče cilje tudi v letu 2023.