Pred petimi meseci v komi, nato učenje hoje, zdaj spet tekmuje

Aprilski padec Milana Vadra v peti etapi na Dirki po Baskiji je bil strahovit, ob tem pa se je Nizozemec huje poškodoval. Zlomil si je eno od vretenc, ključnico, lopatico, imel pa je tudi težave z zoženjem možganske arterije.

Kar dva tedna je bil v umetni komi. Takoj po nesreči so ga pripeljali v bolnišnico v Bilbao, nato pa so ga premestili v bolnišnico v Rotterdam. Njegova rehabilitacija je bila mučna. Sprva se je moral celo učiti hoditi. Zadnji dan aprila je zapustil bolnišnico in začel domače zdravljenje.

Zdaj se po petih mesecih vrača v tekmovalni pogon in bo Jonasu Vingegaardu pomagal na Dirki po Hrvaški. Tudi Danec po veliki zmagi na dirki Tour de France dva meseca ni tekmoval, zato bosta oba spet aktivna po daljšem času.

Vader je bil skupaj z Jonasom zadnje tedne na pripravah v Španiji, obiskal pa je tudi zdravniško osebje v Bilbau, ki so mu rešili življenje: "Oni so zame, pa tudi za druge, heroji."