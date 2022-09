Izvršni direktor glavnega sponzorja Rogličevih v težavah

Izvršni direktor poslovne skupine Jumbo, druge največje verige supermarketov na Nizozemskem, je v petek dejal, da začasno odstopa s položaja, potem ko so ga zaslišali v preiskavi pranja denarja, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP. Fritsa van Eerda so v nedeljo izpustili iz pripora, a ostaja osumljenec.

V skupni izjavi Jumba in njegove družine je navedeno, da se je van Eerd po posvetovanju s sorodniki in vodstvom skupine odločil zaenkrat opustiti vse svoje funkcije "v interesu Jumba" in se "osredotočiti na svoj osebni položaj".

Nizozemske oblasti so preiskale več prostorov in aretirale devet ljudi zaradi suma pranja denarja.

Glavni osumljenec je 58-letnik, ki je še vedno v priporu. Podjetje je v začetku tega meseca sporočilo, da je bil van Eerd "zaslišan v okviru preiskave", vendar preiskava "ni bila usmerjena proti Jumbu".

Jumbo sponzorira številne športnike, kot so svetovni prvak formule ena Max Verstappen ter kolesarske in drsalne ekipe Jumbo-Visma. Foto: Reuters

Jumbo sponzorira številne športnike, kot so svetovni prvak formule ena Max Verstappen ter kolesarske in drsalne ekipe Jumbo-Visma. Član kolesarske ekipe Jumbo-Visma je slovenski kolesarski as Primož Roglič, olimpijski prvak v kronometru in trikratni zmagovalec Vuelte, dirke po Španiji.

Za zdaj ne kaže, da bi preiskava lahko ogrozila poslovanje podjetja, ki se je v izjavah nemudoma ogradilo od problematičnega direktorja, češ da preiskava ni usmerjena v delovanje podjetja, temveč v van Eerda kot posameznika.

Van Eerd naj bi denar pral prek različnih virov, od nepremičnin, avtomobilskih nakupov, nepojasnjenih bančnih nakazil, nepravilnosti naj bi se dogajale tudi pri sponzoriranju moto športa.