Šestindvajsetletni nizozemski kolesar Milan Vader (Jumbo-Visma), ki je v začetku aprila grdo padel na Dirki po Baskiji, je pet mesecev po nesreči obiskal zdravstveno osebje v bolnišnici Bilbao v Španiji, kjer so ga oskrbeli po nesreči. "Lepo je bilo na kratko poklepetati z ljudmi, ki so mi rešili življenje. Zame in za mnoge druge so junaki," je zapisal na Instagramu, zdravstvenemu osebju pa podaril klubski dres, ki bo po novem krasil bolnišnične prostore.

Nizozemski kolesar Milan Vader, ki je kariero začel v gorskem kolesarstvu in se šele lani preselil na cestno kolo, si je pri padcu v peti etapi Dirke po Baskiji zlomil eno od vretenc, ključnico ter lopatico, imel pa je tudi težave z zoženjem možganske arterije.

Vaderja, sicer moštvenega kolega Primoža Rogliča v ekipi Jumbo-Visma, so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico v Bilbau, pozneje pa ga premestili v bolnišnico v Rotterdamu na Nizozemskem. Njegovo stanje se je konec aprila izboljšalo do te mere, da je okrevanje lahko nadaljeval doma.

Takrat je v daljšem zapisu na Instagramu podrobneje opisal proces zdravljenja:

"Na Dirki po Baskiji sem grdo padel in s številnimi zlomi v zgornjem delu trupa pristal na intenzivni negi v bolnišnici v Bilbau. Najbolj kritično je bilo dejstvo, da sem imel nekaj težav z ožiljem, zato so bili moji možgani nekaj časa brez kisika. Zdravniki so me dva tedna ohranjali pod anestezijo, da bi si moje telo lahko čim bolje opomoglo. Dneva, ko sem padel, se ne spominjam. Buden sem nekaj več kot teden dni," je zapisal na Instagramu in s svojimi sledilci delil tudi nekaj skrb vzbujajočih dejstev.

"Pravzaprav sem se vsega moral naučiti na novo. Tudi učenje hoje je trajalo nekaj časa. Izredno srečen sem, da sem odnesel celo kožo. V vmesnem času sem bil premeščen v bolnišnico Erasmus v Rotterdamu, kjer so številni specialisti pregledali moje zlome. Izkazalo se je, da lahko zapustim bolnišnico (30. aprila) in okrevanje nadaljujem doma."

Vader se je javno zahvalil sledilcem, družini, prijateljem in ekipi Jumbo-Visma ter uradnemu zdravniku na Dirki po Baskiji, ki je bil po nesreči prvi ob njem in prvi, ki je prepoznal razsežnost njegovih poškodb.

Foto: Guliverimage

Ponovno na kraju vnovičnega rojstva

Vader je pet mesecev po nesreči spet obiskal bolnišnico v Bilbau, tokrat ne zaradi zdravljenja, ampak zgolj zato, da se jim zahvali, ker so mu rešili življenje. "Čustveni trenutki ob vrnitvi na intenzivni oddelek bolnišnice v Bilbau, a srečen sem, da sem se vrnil. Presenetilo me je, koliko ljudi se me je spomnilo. Lepo je bilo na kratko poklepetati z ljudmi, ki so mi rešili življenje. Zame in za mnoge druge so to junaki," je zapisal v objavi na Instagramu.

Dodal je še, da v zadnjih mesecih ni bil pretirano aktiven na družbenih omrežjih, saj se je raje intenzivno posvečal rehabilitaciji, dodal pa je tudi fotografijo raztrganega dresa, ki daje slutiti, za kako hud padec je šlo.

Vader je bil, preden se je začel ukvarjati s cestnim kolesarstvom, izredno uspešen tudi na gorskem kolesu. Leta 2019 je na evropskem prvenstvu osvojil bron v olimpijskem krosu, v letih 2019 in 2020 je bil nizozemski državni prvak v tej disciplini, lansko poletje pa se je prvič udeležil tudi olimpijskih iger. V Tokiu je v olimpijskem krosu osvojil deseto mesto.

