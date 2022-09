Pet dni po grdem padcu in odstopu Roglič pokazal bojne rane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zleknjen na udobno zofo, s polepljenimi bojnimi ranami, ki jih je staknil v padcu 16. etape Dirke po Španije, ki ga je stal nadaljevanja dirke, prebira biografijo španskega ekstremnega športnika Kiliana Jorneta.

"Počasi okrevam in razmišljam o prihodnosti, navdihnjen s Kilianom Jornetom in njegovimi 'nemogočimi potmi'," je Roglič, ki si je pri padcu poškodoval desno stran telesa, zapisal na družbenih omrežjih. Na njegov zapis se je že odzval Jornet in mu zaželel hitro okrevanje. "Velik navdih si," mu je polaskal.

To je prvo osebno sporočilo Rogliča po odstopu v 16. etapi Dirke po Španiji, ki jo je moral zaradi grdega padca v zaključnem sprintu predčasno zapustiti in pozabiti na sanje, da bi postal četrti zaporedni zmagovalec španske Vuelte.

Še pred tem se je v petek oglasil prek klubske strani in v izjavi, ki je sprožila val zgražanja v kolesarskih krogih, za svoj padec okrivil britanskega kolesarja Freda Wrighta (Bahrain-Victorious), ki naj bi mu med prehitevanjem iz rok zbil krmilo.

Wright se z obtožbami Rogliča, ki je bil pred odstopom na drugem mestu v skupnem seštevku in je iz etape v etapo zmanjševal zaostanek za vodilnim Remcom Evenepoeplom, ne strinja in jih je javno že zavrnil, enakega mnenja je tudi njegov moštveni kolega Matej Mohorič.

