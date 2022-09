Oglasil se je Roglič, za padec krivi Wrighta: To ni OK!

"To ni bilo OK. Take stvari se ne smejo dogajati," v prvi izjavi za javnost po padcu in odstopu v 16. etapi letošnje Dirke po Španiji pravi slovenski as Primož Roglič. V pogovoru za spletno stran njegovega moštva Jumbo-Visma je jezno pozval k spremembam. "Padca ni zakrivila slaba cesta ali slaba varnost na dirki, pač pa obnašanje kolesarja."

"Po padcu sem potreboval nekaj časa, da sem se zbral. Spraševal sem se, kako je to mogoče. Moj zaključek pa je, da je to, kar se je zgodilo, nesprejemljivo. Wright je priletel od zadaj in še preden sem dojel, kaj se dogaja, mi je izbil krmilo iz rok. Oči pač nimam na temenu, če bi ga videl, bi se mu izognil," je dogajanje iz zaključka 16. etape letošnje Vuelte, ko je v ciljnem sprintu trčil z Britancem Fredom Wrightom (Bahrain Victorious) in grdo padel, opisoval Primož Roglič.

"To se ne bi smelo zgoditi," je še dodal Roglič, ki za padec očitno krivi Wrighta. Na to je namignil tudi direktor nizozemskega moštva Richard Plugge: "Za polovico incidentov na dirkah je krivo neodgovorno obnašanje kolesarjev. Pred desetimi leti so izkušenejši kolesarji zagnali alarm, ko so mlajši preveč tvegali in niso pokazali spoštovanja. Takratni mladi so današnji veterani, a še vedno poslušamo iste debate. To se mora spremeniti. Vesel sem, da je Primož izpostavil to, pogledal se je v ogledalo, a tudi opozoril na obnašanje kolesarjev."

In kako se Roglič počuti? "Malo že lahko hodim, za zdaj sem zadovoljen s tem," pravi 32-letni Zasavec.

A Rogličeva ocena dogajanja bo zagotovo naletela na kritike, v posnetku usodnega ciljnega sprinta je namreč mogoče videti, da je Roglič zapiral Wrighta.

Preberite še: