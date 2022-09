"Za Primožem je težka noč v velikih bolečinah, počakajmo nekaj dni in tednov …"

Pred začetkom 17. etape Dirke po Španiji, ki se je začela brez trikratnega zmagovalca te dirke Primoža Rogliča, je športni direktor ekipe Jumbo-Visma Addy Engels spregovoril o počutju slovenskega šampiona in iskal razloge za padec, ki je z bliskovito hitrostjo pokopal njihove sanje o četrti zaporedni zmagi. Glede na to, da so razlog za odstop ponovno padec in poškodbe, povezane z njim, bo to psihično zelo težko preboleti, meni Engels.

Športni direktor ekipe Jumbo-Visma Addy Engels je v pogovoru z novinarji pred začetkom 17. etape, ki prinaša razgibano traso z zaključkom navkreber, povedal, da je za Primožem Rogličem, ki je včeraj v zaključnem sprintu grdo padel in se poškodoval, težka noč v velikih bolečinah, ki so se nadaljevale tudi zjutraj.

"To je tudi razlog, zakaj Primož ne bo nadaljeval dirke. Že včeraj ga je po etapi v hotelu pregledal zdravnik, zjutraj pa so v bolnišnici opravili še slikanje, ki je pokazalo, da zlomov ni, ima pa na desni strani telesa veliko ran in odrgnin. Zaradi ran in bolečin enostavno ni bilo možno, da bi z dirkanjem nadaljeval, zato smo zjutraj sprejeli odločitev, da dirko zaključi," je pojasnil Engels.

@eduardochozas Acabas de comentar en la retransmisión lo de la caída de Roglic, fue con el corredor de Barhaim no con el Bora. https://t.co/zqiMHMzSdU — César 🦂 (@StingerFlip) September 7, 2022

Dodal je, da je za Rogliča nov odstop, ponovno zaradi padca, zelo velik udarec, tako kot je to velik udarec za ekipo, ki je vse upe polagala na Rogličev boj za zmago v skupni razvrstitvi dirke.

"To je res velik udarec. Primož je imel na dirki velike načrte, kar je včeraj znova dokazal. Zaradi padca je predčasno končal že lanski in letošnji Tour, zdaj še Vuelto, in to na točki, ko se je boril za zmago. Kaj takega je tudi psihično izjemno težko preboleti."

"Zakaj je padel? Dobro vprašanje, a je nanj težko odgovoriti."

Na vprašanje, zakaj je Roglič, ki je dva kilometra in pol pred ciljem 16. etape silovito napadel in vozil na čelu dirke, nato pa so ga v zaključnih metrih prehiteli trije šprinterji, ki se jim je tudi sam priključil, kar naenkrat bliskovito in grdo padel, tudi Engels ni imel odgovora.

Una pena Roglic. Perspectiva de la caída del esloveno. #LaVuelta22 pic.twitter.com/jgqsj0ZPQi — Andrés Santana (@santana_andr3s) September 6, 2022

"Zakaj je padel? Dobro vprašanje, a je nanj težko odgovoriti. Večkrat smo si že ogledali posnetke, a se kamera vedno ravno v tistem trenutku, ko je prišlo do padca, premakne, zato je zelo težko oceniti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Sam nisem videl nobenih nenadnih gibov v skupini, zato menim, da je šlo za nesrečen dogodek, za katerega ne moremo kriviti nikogar. Enostavno je šlo za veliko smolo z izjemno velikimi posledicami."

Je sezona za Rogliča končana?

Je to za Rogliča konec sezone? "Za to je še prezgodaj, odvisno, kako bo okreval v naslednjih dneh in tednih," odgovarja Engels, ki ne ve, kaj bi se zgodilo, če do včerajšnjega padca ne bi prišlo.

"Primož je bil v boju za zmago, zmanjševal je zaostanek, izkoristil je vsako priložnost, nikoli pa ne bomo vedeli, kaj bi se zgodilo, če bi se boril do konca," je dejal.

Treba bo preoblikovati cilje

Strinjal se je, da je odhod Rogliča tudi velik udarec za ekipo Jumbo-Visma, ki se je povsem usmerila v boj za prvo mesto v skupni razvrstitvi, zdaj pa bodo morali spremeniti svoje cilje in se usmeriti v lov na etapne zmage.

Engels pravi, da je za ekipo Jumbo-Visma, če odmislimo včerajšnjo nesrečo in odstop Rogliča, uspešna Vuelta: "Zmagali smo v ekipnem kronometru, štirje naši kolesarji so nosili rdečo majico, Primož je bil v boju za zmago …"

