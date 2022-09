Zmaga Nizozemcu, Roglič odščipnil še nekaj sekund Evenepoelu, a ta ostaja v rdečem

Dirka po Španiji, potek 15. etape:

Cilj: Nizozemec Thymen Arensman (DSM) je zmagovalec kraljevske etape! Enric Mas (Movistar) je bil drugi, Miguel Angel Lopez (Astana) pa tretji, Primož Roglič je s petim mestom spet odščipnil nekaj sekund Remcu Evenepoelu (Quick-Step), a je Belgijec ubranil rdečo majico vodilnega na Vuelti.

Izidi 15. etape:

1. Thymen Arensman (Niz/DSM) 4;17:17

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 1:23

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 1:25

4. Jay Vine (Avs/Alpecin – Deceuninck) 1:25

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:44

6. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroën) isti čas

7. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 1:55

8. Jai Hindley (Avs/Bora – Hansgrohe)

9. Louis Meintjes (JAR/Intermarche – Wanty – Gobert – Materiaux) isti čas

10. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 1:59

…

19. Jan Polanc (Slo/UAE EMirates) 6:57

...

Skupni vrstni red (15/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 56;40:49

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:34

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:01

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 4:49

5. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 5:16

6. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 5:24

7. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 7:00

8. Thymen Arensman (Niz/DSM) 7:05

9. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroën) 8:57

10. Jai Hindley (Avs/Bora – Hansgrohe) 11:36

…

13. Jan Polanc (Slo/UAE EMirates) 15:08

…

1 km do cilja - Roglič in O'Connor sta se odpeljala Evenepoelu, razlika pa je majhna. Slovenec bo proti Belgijcu spet pridobil nekaj sekund, a jih nekaj izgubl v primrjavi z Enricom Masom.

2 km do cilja - Roglič, Evenepoel in O'Connor so prehiteli omaganega Solerja. Arensman se pelje zmagi naproti, ima 1:18 presnoti pred najbližjimi zasledovalci.

3 km do cilja – Mas in Lopez sta ujela skupino s Hindleyjem, Meintjesem, Uranom, Vinom in Mäderjem, vozijo dobro minuto za vodilnim Arensmanom. Skupina z Rogličem, Evnepoelom in O'Connorjem zaostaja 1:52 za vodilnim Nizozemcem. Še 18 sekund za temi pa sta Ayuso in Almeida, ki sta se otresla Rodrigueza.

5 km do cilja - Arensman se je otresel Solerja, Mas in Lopez vozita 1:18 za Nizozemcem, Roglič, Evenepoel in O'Connor pa 1:47 za vodilnim.

6 km do cilja - Arensman se je odpeljal v vodstvo, ima 1:18 prednosti pred skupino z Enricom Masom in 1:36 pred skupino z Rogličem.

7 km do cilja - Thymen Arensman (DSM) je ujel Solerja, Nizozemec in Španec vozita 1:20 pred Masom, De la Cruzom in Lopezom, pa 1:45 pred Evenepoelom, Rogličem in O'Connorjem.

8 km do cilja - Vodilnega Solerja zdaj lovi Arensman, Nizozemec je 21 sekund za Špancem. 1:51 za čelom dirke so Roglič, Evenepoel in O'Connor, Mas, Lopez in De la Cruz pa 25 sekund pred njimi. Kolesarji so zdaj že na 2.000 metrih nadmorske višine.

9 km do cilja - Lopez je ujel moštvenega kolega De la Cruza, Mas se jima je pridružil, Evenepoel, Roglič in O'Connor vozijo 25 sekund za njimi. Vodi še vedno Marc Soler, 40 sekund pred zasledovalci in dve minuti pred Rogličevo skupino.

9,7 km do cilja - Rogliču in Evenepoelu je pobegnil še Enric Mas (Movistar).

10,5 km do cilja - Iz Rogličeve skupine je skočil Miguel Angel Lopez (Astana), preostali ne reagirajo. Lopez je zadnji zmagovalec etape s ciljem na Hoya de la Mora, to je dosegel na Vuelti leta 2017.

13 km do cilja – Soler se vzpenja 54 sekund pred Arensmanom, Hindleyjem, Meintjesom, De la Cruzom, Uranom, Mäderjem in Vinom, pa 2:13 pred Evenepoelom, Rogličem, Vervaekejem, Lopezom, Masom in O'Connorjem. 25 sekund za njimi vozijo Carapaz, Rodriguez, Ayuso in Almeida.

15 km do cilja - Skupina z Evenepoelom in Rogličem je ujela Vervaekeja, Belgijec ima tako ob sebi moštvenega kolega, vodilni Soler je še povečal prednost pred zasledovalci na 49 sekund.

16 km do cilja - Marc Soler vozi 43 sekund pred zasledovalci in 2:29 pred skupino z Rogličem in Evenepoelom.

17 km do cilja - Evenepoel danes (še) ne kaže znakov šibkosti, vodi skupino z Rogličem, Masom, Lopezom in O'Connorjem.

18 km do cilja – Vodilnemu Soleru s 23 sekundami zaostanka sledijo Arensman, Meintjes, Uran, Mäder, Hindley, De la Cruz in Vine, skupina z Rogličem in Evenepoelom vozi 2:43 za vodilnim Špancem, ob Slovencu in Belgijcu so še Mas, Lopez, O'Connor in Oliveira. 22 sekund za njimi vozi Juan Ayuso (UAE Emirates).

19 km do cilja - Harper je opravil svoje in popustil, Roglič je ostal sam. Richard Carapaz ima v skupini pred Rogličevo težave in izgublja stik. Marc Soler vztraja v vodstvu, 27 sekund pred zasledovalci.

19,5 km do cilja – Roglič ima ob sebi še Chrisa Harperja, dvojcu Jumbo-Visme sledijo Evenepoel, Mas, Rodriguez, Lopez, Landa in O'Connor, skupina vozi 3:12 za vodilnim Marcom Solerjem. Vmes je še deveterica kolesarjev, ti vozijo 39 sekund za vodilnim Špancem.

20 km do cilja - Evenepoelov moštveni kolega Fausto Masnada je zapeljall s ceste, Rogličevi so pospešili, Belgijec pa se drži Slovenca.

22 km do cilja – Marc Soler (UAE Emirates) se je sam odpeljal v vodstvo, začel se je klanec na Alto Hoya de la Mora (ekstra kategorija, 22,3 km, 7,9 % - tik pred etapo je prišlo do manjše spremembe, klanec je nekoliko manj intenziven, pa 3 kilometre daljši, kot je bilo prvotno načrtovano). Glavnina vozi 3:25 za vodilnim Špancem.

25 km do cilja - Roglič je spet v ospredju glavnine, ob sebi ima štiri moštvene kolege, iz ubežne skupine sta mu na pomoč prišla še Rohan Dennis in Sam Oomen. Prednost vodilne dvanajsterice pa kopni.

27 km do cilja – Vina in Craddocka so ujeli še Hindley, Arensman, Meintjes, Carapaz, Soler, Reichenbach, Uran, Mäder, Vervaeke in De La Cruz, dvanajsterica ima 4:40 prednosti pred glavnino.

28 km do cilja - Primož Roglič je imel nekakšne težave, zapustil je glavnino in počakal klubski avtomobil, iz njega je vzel bidon, zdaj pa se prebija nazaj v ospredje. Dva njegova kolega nadzorujeta tempo na čelu glavnine, Remco Evenepoel se vozi za njima. Zasavec naj bi imel manjše težave s kolesom.

30 km do cilja - Vine in Craddock vozita 30 sekund pred zasledovalci in 4:49 pred glavnino. Na čelu te so zdaj kolesarji Jumbo-Visme s Primožem Rogličem.

Italijana Antonia Tiberija (Trek - Segafredo) je na spustu presenetil ovinek:

42 km do cilja - Jai Vine (Alpecin - Deceuninck) je prvi prečkal Alto del Purche, s Craddockom imata zdaj 29 sekund prednosti pred 24 zasledovalci in 4:23 pred glavnino. Na čelu te so zdaj kolesarji Movistarja.

Izidi gorskega cilja, Alto del Purche (I. kategorija):

1. Vine 10 točk

2. Craddock 6

3. Carapaz 4

4. Arensman 2

5. Hindley 1

44 km do cilja – Pikčasti Jai Vine lovi Craddocka, Avstralca do Američana loči še 23 sekund, glavnina je še vedno 4:11 za čelom dirke.

46 km do cilja – Craddock vztraja v vodstvu, 55 sekund pred zasledovalci, ta skupina pa se redči, odpadel je že nosilec zelene majice Mads Pedersen, ki ga je prehitela tudi že močno razredčena glavnina. Na čelu te je spet ekipa AG2R Citroën, vozi pa 4:11 za vodilnim Američanom. Favoriti se za zdaj le vozijo v svojem tempu in pazijo drug na drugega.

Roglič ne skriva, kaj ga najbolj zanima

"Včeraj je bil vsekakor dober dan za nas. Cela ekipa je bila močna, jaz pa sem imel noge za zaključek. Upam, da bomo dirko končali tako, kot je ta ekipa Tour, z majico vodilnega," je pred današnjo etapo povedal Roglič.

49 km do cilja - Na čelo glavnine se je že postavil Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Evenepoel se drži Rogliča.

51 km do cilja – Craddock je že začel z vzponom na Alto del Purche, 9,1 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 7,6 odstotka, pred zasledovalci ima 1:33 prednosti, pred glavnino pa natanko pet minut. V ospredju glavnine se vozi Evenepoel s kolegi iz Quick-Stepa, Roglič in njegovi sotekmovalci iz Jumbo-Visme prežijo v bližini.

55 km do cilja – Lawson Craddock se oddaljuje osemindvajseterici ubežnikov, zdaj ima že 1:32 prednosti, medtem pa je glavnina, na čelu katere so zdaj kolesarji moštva AG2R Citroën, zaostanek za čelom dirke zmanjšala na 5:36.

Izidi letečega cilja v Granadi:

1. Craddock 20 točk

2. Pedersen 17

3. Wright 15

4. Tiberi 13

5. Dennis10

65 km do cilja - Craddock vozi 55 sekund pred zasledovalci in 6:20 pred glavnino. Povprečna hitrost kolesarjev v prvih dveh urah etape je bila 43,4km/h.

75 km do cilja - Vodilna skupina je spet nekoliko ušla, glavnina zaostaja 5:50, kolesarji se približujejo Granadi, kjer bo leteči cilj, takoj za tem pa že začetek vzpona na Alto del Purche (I. kategorija). Po spustu s tega pa bo na vrsti zaključni vzpon 15. etape, Alto Hoya de la Mora.

Cilj današnje etape bo 2.512 metrov nad morjem:

Foto: Guliverimage

80 km do cilja - Ubežni skupini je pobegnil Američan Lawson Craddock (Team BikeExchange - Jayco).

86 km do cilja - Glavnina zdaj vozi 5.15 za ubežniki.

95 km do cilja – Vodilna devetindvajseterica ima zdaj že 5:20 prednosti pred glavnino, na čelu te je Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl).

Nizozemcu današnja trasa ustreza

"Včeraj je bil lep vzpon, počutil sem se dobro, imel sem dobre noge, tudi na najstrmejšem delu, ko je napadel Roglič. Morda je bilo zame le nekoliko prestrmo, pa še malce me je poneslo, ko sem sledil najboljšim in takrat sem zares začutil noge. Vseeno mi je uspel lep rezultat. Danes mi trasa bolj ustreza, zaključni klanec je res dolg, ampak strm samo na začetku. Bomo videli, kako bo šlo," je pred današnjo etapo povedal Thymen Arensman, včeraj sedmi na Panderi.

To pa so posledica padca Wilca Keldermana:

107 km do cilja – Prednost ubežnikov zdaj znaša 4:45, Arensman se je v virtualnem skupnem seštevku prebil že na peto mesto.

115 km do cilja – Nosilec pikčaste majice Jai Vine je prvi prečkal prvi gorski cilj dneva, ubežna devetindvajseterica pa ima zdaj 4:30 prednosti pred glavnino. Na čelu te tempo nadzorujejo člani Evenepoelovega Quick-Stepa.

Izidi gorskega cilja, Puerto del Castillo (III. aktegorija:

1. Vine 3 točke

2. Meurisse 2

3. De la Cruz 1

120 km do cilja – Prednost ubežne skupine je hitro narasla prek štirih minut, v skupnem seštevku je med bežečimi najvišje uvrščen Nizozemec Thymen Arensman (DSM), ki ima za Evenepoelom 9:14 zaostanka.

124 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Puerto del Castillo, v ospredju se je zdaj združila velika skupina ubežnikov. 29 jih je in vozijo 2:03 pred glavnino.

Ubežna skupina:

Jumbo-Visma: Oomen, Dennis

AG2R Citroën: Prodhomme

Astana Qazaqstan: De la Cruz, Nibali

Bahrain Victorious: Mäder, Sutterlin

Bora-Hansgrohe: Hindley

Cofidis: Fernandez

EF Education-Easypost: Uran, Carthy

Groupama-FDJ: Molard, Reichenbach

Ineos Grenadiers: Carapaz

Intermarché-Wanty-Gobert: Meintjes

Israel Premier Tech: Goldstein

Movistar: Oliveira

Quick-Step Alpha Vinyl: Masnada, Vervaeke

BikeExchange-Jayco: Craddock

Team DSM: Aresnman

Trek-Segafredo: Pedersen, Tiberi

UAE Team Emirates: Soler, McNulty

Alpecin-Deceuninck: Meurisse, Vine

Euskatel-Euskadi: Azparren

Arkea Samsic: Gesbert

128 km do cilja – Dennis, Nibali in Carthy še vodijo, s 15 sekundami zaostanka jim sledi večja skupina napadalcev, v kateri so tudi Jai Hindley, Rigoberto Uran, Gino Mäder, David de la Cruz, Marc Soler, Thymen Arensmann, Fausto Masnada, Louis Meintjes …

132 km do cilja – Z nekaj malega prednosti vztrajajo le še Rohan Dennis (Jumbo-Visma), Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) in Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), zasledovalci jim dihajo za vrat.

138 km do cilja - Vojtech Repa (Kern Pharma) je izpadel iz ubežne skupine, na čelu glavnine se včerajšnji zmagovalec Richard Carapaz in Jay Hindley močno trudita, da bi se preselila med vodilne. Tempo je še vedno izjemen, a peterica počasi povečuje prednost. Zdaj vozi 19 sekund pred glavnino.

141 km do cilja - V glavnini se še niso sprijaznili z begom, številni kolesarji se še poskušajo preseliti v vodilno skupino, glavnina je razpotegnjena, hitrost pa 48 km/h. Šesterica ima samo 12 sekund prednosti.

144 km do cilja – Bežijo Italijan Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), Britanec Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Norvežan Carl Fredrik Hagen (Israel Premier Tech), Čeh Vojtech Repa (Kern Pharma), Španec Luis Angel Mate (Euskaltel-Euskadi) in Avstralec Rohan Dennis (Jumbo-Visma).

Šesterica ima 17 sekund prednosti pred glavnino, medtem se je Kelderman ustavil pri zdravniškem avtomobilu, vozi pa 1:40 za glavnino. Na enem od rondojev je spodneslo tudi Lucasa Hamiltona (BikeExchange – Jayco), a se je Avstralec hitro pobral in ostal v glavnini.

147 km do cilja – Glavnini je pobegnila šesterica kolesarjev, v ozadju je prišlo do padca, na tleh se je znašel Nizozemec Wilco Kelderman (Bora – Hangrohe), ki nadaljuje z dirko, a zdaj lovi glavnino.

13.16 (153 km do cilja) - 15. etapa se je začela zares, pričakujemo lahko hud boj za mesto v ubežni skupini. Prvi napadi se že vrstijo.

Start: Ob 13.05 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo. Startalo je 145 kolesarjev.

Roglič je danes prvi favorit za etapno zmago, napoveduje NTTpredictor: