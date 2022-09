"Roglič bo le še močnejši, danes se ga bo treba držati"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski kolesarski as Enric Mas je včeraj na 14. etapo Dirke po Španiji zaradi napada Primoža Rogliča na zaključnem klancu dneva močno trpel, je priznal član moštva Movistar. "V nedeljo pa bo etapa še dvakrat težja, Primož je vsekakor tisti kolesar, ki mu bo treba slediti," je še napovedal 27-letnik, trenutno tretjeuvrščeni v skupnem seštevku Vuelte.

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je včeraj pokazal zobe in na zaključnem vzponu 14. etape napadel vodilnega Remca Evenepoela (Quick-Step Alpha Vinyl) ter se mlademu Belgijcu v skupnem seštevku približal na minuto in 49 sekund zaostanka. Enric Mas je na prvo Rogličevo pospeševanje še uspel odgovoriti in Slovenca ujel, nato pa ga je zmanjkalo.

Zaradi Rogliča je trpel

Enric Mas je zaradi Rogliča v soboto trpel. Foto: Guliverimage "Zelo dobro sem se počutil na zaključku vzpona. Najprej sem Primoža pustil peljati, nato sem nadoknadil zaostanek, a takoj ko sem se mu priključil, sem se počutil obupno. Pojma nimam, kaj se je zgodilo, močno sem moral upočasniti, drugače ne vem, kako bi prišel do cilja," je Enric Mas razlagal v cilju 14. etape Vuelte.

Zaradi Rogliča je trpel, še pravi, sprašuje se, če je morda z lovom na Slovenca pokuril preveč moči, morda slabo ocenil zahtevnost vzpona … "To je vsekakor dobra šola," je sklenil, ob tem pa opozoril, da se je dinamika na dirki spremenila v korist 32-letnega Zasavca. Evenepoel je imel včeraj nekoliko slabši dan, a je vendarle dobro omejil škodo in za Rogličem zaostal le 48 sekund, a danes je na vrsti kraljevska etapa. "Ta bo še dvakrat težja, kot je bila sobotna," ocenjuje najboljši španski kolesar na Vuelti.

Slovenec bo samo še močnejši

Roglič bo samo še močnejši, pričakuje Mas. "Kaže, da se njegova forma dviguje, in v nedeljo bo on kolesar, ki mu bo treba tesno slediti," pravi. "Če je res, kot pravi Primož, da po Touru dva tedna ni sedel na kolo, potem se bo še izboljšal, saj se lahko, ko telo dobro okreva, forma izboljša," je še dodal.

Še pred dnevi je kazalo, da je Remco Evenepoel na letošnji Vuelti domala nepremagljiv. "Remco je na neki drugi ravni," je ocenil tudi Roglič sam, a Belgijec je odtlej izgubil pomembnega pomočnika Juliana Alaphilippa, pa potem še padel v 12. etapi in v soboto pokazal prve znake ranljivosti. "Nisem imel najboljših nog," je povedal po 14. etapi, v kateri je zasedel osmo mesto.

Danes bo v kraljevski etapi z zaključnim vzponom ekstra kategorije na Alto Hoya de la Mora v Sierri Nevadi spet tarča. Če bo imel še en slabši dan, lahko morda že danes izgubi tudi rdečo majico vodilnega na dirki.

