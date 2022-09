Primož Roglič izkoristil krizo Evenepoela in se mu približal za 48 sekund

"Pri Primožu izgleda, da postaja iz dneva v dan boljši in upam, da bo šlo tako naprej ter da bomo imeli priložnost narediti nekaj lepega," je pred današnjo etapo povedal Rogličev nizozemski kolega pri moštvu Jumbo-Visma Robert Gesink in izkazalo se je, da je imel prav. Roglič je danes na zaključnem vzponu dobrih 160 kilometrov dolge 14. etape pokazal mišice.

Odpeljal se je vodilnemu Remcu Evenepoelu, ki je pokazal prve znake ranljivosti. Mladi Belgijec ni imel pravega odgovora, oddaljili so se mu tudi Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Carlos Rodriguez in Joao Almeida, a je še kar dobro omejil škodo. Rogliču je do cilja prepustil le 48 sekund, a s slabim dnem nakazal, da letošnja Vuelta niti približno še ni odločena.

Že jutri bodo imeli Evenepoelovi konkurenti, na čelu z 32-letnim Kisovčanom, novo priložnost za napad na še eni zahtevni etapi s ciljnim vzponom najvišje kategorije, Alto Hoya de la Mora.

Roglič zdaj v skupnem seštevku za Evenepoelom zaostaja 1:49.

Dirka po Španiji, potek 14. etape:

Cilj: Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je zmagovalec 14. etape Vuelte, Miguel Angel Lopez je bil drugi, Primož Roglič pa tretji. A Zasavec je danes zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku za Remcom Evenepoelom, ki je imel na zaključnem vzponu krizo. Slovenec je bil v cilju 48 sekund pred Belgijcem.

🌍¡Desde El Carchi para el Mundo @RichardCarapazM!



🔥 2ª victoria para el corredor de @INEOSGrenadiers en #LaVuelta22 en una batalla de LOCURA en la Sierra de la Pandera.



📽️ Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES.#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/PPkiXtcymK — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

Izidi 14. etape:

1. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers)

2. Miguel Angel Lopez (Astana-Qazaqstan) + 0:08

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma) isti čas

4. Joao Almeida (UAE Team Emirates) 0:27

5. Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) 0:36

6. Enric Mas (Movistar) isti čas

7. Thymen Arensman (Team DSM) 0:51

8. Remco Evenepoel (QUick-Step Alpha Vinyl) 0:56

…

1 km do cilja - Roglič in Lopez lovita Carapaza.

1,3 km do cilja - Roglič in Lopez sta se otresla Masa.

1,5 km do cilja - Carapaz je spet nekoliko povečal prednost pred skupino z Rogličem na 22 sekund, pred Evenepoelom ima Ekvadorec 1:05 naskoka.

2,5 km do cilja - Roglič, Mas in Lopez so 18 sekund za Carapazom, Evenepoel izgublja čas. Za seboj ga je pustil tudi Juan Ayuso.

3 km do cilja - Roglič se prebija v ospredje, sledita mu Enric Mas in Miguel Angel Lopez, do Carapaza jih loči še 25 sekund. Evenepoel za Rogličem zaostaja že 40 sekund.

❤️¡Sufre @EvenepoelRemco que pierde casi un minuto con @rogla!



🥵 Evenepoel suffers and loses nearly a minute to Roglič!#LaVuelta22 pic.twitter.com/CyLutye1cJ — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

3,5 km do cilja - Carapaz vodi sam, Roglič pa se počasi oddaljuje Evenepoelu, ki ima očitno krizo. Roglič je še 29 sekund za Carapazom.

3,8 km do cilja - Roglič se je odpeljal iz glavnine, ima nekaj metrov prednosti pred Evenepoelom, ta ne reagira.

⏪💥¡ATAQUE de @rogla para marchase en solitario!



🔥 Primož Roglič - @JumboVismaRoad goes on the attack and pulls away!#LaVuelta22 pic.twitter.com/CxhRVlPBjJ — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

4 km do cilja - Vodilna četverica ima še 1:06 prednosti pred glavnino, v tej je Roglič ostal sam, Harper je opravil svoje in popustil, medtem ima Evenepoel ob sebi še enega moštvenega kolega. V igrti ostaja še nekaj nevarnih kolesarjev.

5 km do cilja - V ospredju je zdaj četverica, Carapaz, Sanchez, Champoussin in Conca, ima pa 1:30 prednosti pred glavnino, na čelu katere še vedno tempo diktira Rogličev kolega Harper.

6 km do cilja - Chris Harper (Jumbo-Visma) vleče glavnino, takoj za njim vozita Evenepoel in Roglič, prednost vodilnih je padla na 1:47.

7 km do cilja - Roglič se v močno razredčeni glavnini drži Evenepoela, glavnina vozi 2:07 za vodilnimi. Carapazu in Sanchezu se je na čelu dirke pridružil še Champoussin.

8 km do cilja – Začel se je zaključni vzpon na Sierra de la Pandera. To je klanec prve kategorije (8,4 km, 7,8 %). Carapaz je ujel Sancheza, dvojica zdaj vodi sama, glavnina z Evenepoelom in Rogličem pa za vodilnima zaostaja 2:20.

9 km do cilja – Luis Leon Sanchez je prvi prečkal Los Villares.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Los Villares:

1. Sanchez 5 točk

2. Carapaz 3

3. Elissonde 1

15 km do cilja – V vodstvu se je zbrala skupina osmih, Carapaz, Sanchez, Champoussin, Elissonde, Armirail, Pierna, Lucenko in Conca, imeli so že 3:44 prednosti pred glavnino, nato se je v vodtvo odpeljal Sanchez, na čelo glavnine pa so se postavili člani Jumbo-Visme in prednost vodilnih je naglo padla. Zdaj je 2:48.

Roglič iz dneva v dan boljši

Robert Gesink (Jumbo-Visma) vleče glavnino. Pred etapo pa je povedal: "Danes in jutri bosta odločilni etapi za boj v skupnem seštevku in s tem tudi za Primoža. Pri njem izgleda, da postaja iz dneva v dan boljši in upam, da bo šlo tako naprej ter da bomo imeli priložnost narediti nekaj lepega."

18 km do cilja – Ubežna skupina je na klancu razpadla, Mads Pedersen je odpadel prvi, Lucenko in Sanchez sta se odpeljala naprej, Champoussin in Carapaz sta se jima pridružila, nato še Conca, preostali se mučijo. Glavnina je medtem zaostanek za čelom dirke zmanjšala na 3:00.

⏪Etapa 1⃣4⃣ Stage | 🏁 - 20 km



🚴‍♂️ ¡@qst_alphavinyl marca el ritmo del pelotón!

🐺 The team now in charge at the front of the bunch is QST alpha Vinyl



⏱️ 3:10 ventaja de la fuga | break's gap#LaVuelta22 pic.twitter.com/QidLZTu3wX — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

22 km do cilja – Začel se je vzpon na Puerto de Los Villares, 10,4 kilometra dolg klanec druge kategorije s povprečnim naklonom 5,5 %. Vodilna deseterica se ga je lotila 3:35 pred glavnino. V tej so favotirit že pripravljeni na obračun.

33 km do cilja – Vodilni kolesarji so prevozili tudi leteči cilj v Jaenu, Danec Mads Pedersen je pobral 20 točk in se še utrdil v vodstvu seštevka za zeleno majico. V boju za to ga po odstopu Sama Bennetta ne ogroža nihče več, zdaj ima namreč že 267 točk, drugi v tej razvrstitvi, Španec Marc Soler, pa le 96. Ubežniki vztrajajo 4:06 pred glavnino.

Izidi letečega cilja v Jaenu:

1. Pedersen 20 točk

2. Garcia 17

3. Carapaz 15

4. Armirail 13

5. Brenner 10

35 km do cilja - Vodilna deseterica zdaj vozi 4.21 pred glavnino, na čelu te so ves čas kolesarji Quick-Stepa.

53 km do cilja – Richard Carapaz je prvi prečkal Pilillas, Mads Pedersen (Trek – Segafredo) je imel nekaj težav na vzponu in je komaj zadržal stik z ubežniki, ti pa imajo pred glavnino že 4:06 prednosti. Medtem je z dirke odstopil Avstralec Kelland O'Brien (BikeExchange-Jayco), ki se je že včeraj mučil na kolesu. Z Vuelto nadaljuje 145 kolesarjev.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Siete Pilillas:

1. Carapaz 3 točke

2. Sanchez 2

3. Elissonde 1

57 km do cilja - Vodilna deseterica vozi 3:30 pred glavnino, na prvem klancu dneva nihče nima prav nobenih težav, nakloni so zlahka obvladljivi tudi za sprinterje. Povsem drugače bo v zaključku etape na ciljnem vzponu prve kategorije. Na čelu glavnine so kolesarji Evenepoelovega Quick-Stepa, takoj za njimi vozijo kolesarji Movistarja, za temi pa Primož Roglič in njegova Jumbo-Visma.

Čudovita priložnost

"Danes je res pomemben dan in mislim, da imamo čudovito priložnost. Poskušal se bom prebiti v beg, če pa mi ne uspe, pa imam kolege, ki se borijo za visoka mesta v skupnem seštevku. V vsakem primeru bo lep dan. Če bi mi uspelo priti do še ene etapne zmage, b bilo to krasno. Tako zame, kot za ekipo. A tudi, če mi ne uspe, imam priložnost pomagati moštvenim kolegom," pa je pred etapo načrte razkril Ekvadorec Richard Carapaz, ki po tej sezoni zapušča Ineos Grenadiers. Danes se mu je uspelo prebiti v beg in postal je eden glavnih favoritov za etapno zmago.

Etapa 1⃣4⃣ Stage | 🏁 - 60 km



¡Arranca puerto! 💙🤍 The climb commences!



🏔3⃣ Puerto de Siete Pilillas

📈 9,9 km al 3,5%



📸 @cxcling #LaVuelta22 pic.twitter.com/zhsllH4uvF — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

63 km do cilja – Začel se je vzpon na Puerto de Siete Pilillas, 9,9 kilometra dolg klanec tretje kategorije s povprečnim naklonom 3,5 %. Vodilna deseterica se ga je lotila 3:40 pred glavnino.

65 km do cilja – Deseterica ima zdaj že 3:44 prednosti pred glavnino.

76 km do cilja – Pierna in Brenner sta ujela vodilne, glavnina pa je popustila. Deseterica ima zdaj že več kot dve minuti prednosti. Ekvadorec Carapaz je najvišje uvrščeni ubežnik v skupnem seštevku, za rdečim Evenepoelom zaostaja 14 minut in 52 sekund.

⏪Etapa 1⃣4⃣ Stage | 🏁 - 70 km



🚴‍♂️🚴‍♂️ A los 8 escapados se suman @raul_gass - @EqKernPharma y 🇩🇪 @marco_brnr - @TeamDSM.

🚴‍♂️🚴‍♂️ García Pierna and Brenner join the 8 escapees at the front.



⏱️ 3:24"#LaVuelta22 pic.twitter.com/tq7jPK2JKY — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

78 km do cilja – Vodilna osmerica vozi 33 sekund pred zasledovalcema in 55 pred glavnino.

83 km do cilja – Ubežnikom se želita priključiti še Raul Garcia Pierna (Kern Pharma) in Marco Brenner (Team DSM).

85 km do cilja – Zdaj se je v beg podala močna skupina, v kateri so Clément Champoussin (AG2R Citroën), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Filippo Conca (Lotto Soudal), Kenny Elissonde, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Aleksej Lucenko (Astana Qazaqstan) in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Osmerica vozi 22 sekund pred glavnino, kolesarji pa se bližajo prvemu kategoriziranemu klancu dneva.

93 km do cilja - Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) je padel, a se hitro pobral in spet zajahal kolo, Clément Champoussin (AG2R Citroën), Luke Plapp (Ineos Grenadiers) in Jevgenij Fedorov (Astana Qazaqstan) so se nekoliko oddaljili glavnini, pridružili so se jim nato še Higuita, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Carl Fredrik Hagen (Israel Premier Tech) in Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco), a je sedmerico nato glavnina spet ujela.

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️⚡️



4⃣9⃣ km/h la primera hora de carrera | ave speed in the first hour of racing today!



📸 @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/O1zOoIWxbj — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

100 km do cilja – Ubežniki so ujeti, glavnina pa je spet združena. Kolesarji so v prvi uri etape prevozili 49,2 kilometra.

105 km do cilja – Vodilni trojici se zdaj poskuša pridružiti Američan Lawson Craddock (BikeExchange), Padun in Chaves sta obupala. Ubežniki imajo 17 sekund prednosti pred prvo skupino glavnine in 28 pred drugo.

110 km do cilja – Belgijcu Thomasu De Gendtu (Lotto Soudal) in Avstralcu Robertu Stannardu (Alpecin – Deceuninck) se je v vodstvu pridružil še Kazahstanec Jevgenij Fedorov (Astana), iz glavnine sta skočila še Kolumbijec Esteban Chaves ter Ukrajinec Mark Padun (oba EF Education – EasyPost). Vodilna trojica vozi 12 sekund pred glavnino in 24 sekund pred zaostalo skupino.

118 km do cilja – De Gendt je spet skočil, tokrat je šel z njim Robert Stannard, Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroën) se je medtem ustavil zaradi predrte pnevmatike, a se hitro spet pognal v lov za glavnino. Ta je še vedno razdeljena na dva dela, razlika med skupinama pa je deset sekund.

120 km do cilja – Sütterlin in De Gendt sta spet v glavnini, prva skupina pa ima še 11 sekund prednosti pred zaostalimi kolesarji. Hitrost je še vedno velika, karavana vozi s 47,5 km/h. Še vedno se vrstijo napadi.

Danes utegne biti pomemben dan

"Zaključni klanec je idealen za napad. Je zelo težak. Težka je pravzaprav celotna današnja etapa, to utegne biti pomemben dan na dirki," je pred današnjo etapo povedal španski superveteran Alejandro Valverde (Movistar), ki dirka na svoji zadnji Vuelti.

128 km do cilja – Zdaj napadata Nemec Jasha Sütterlin (Bahrain – Victorious) in Belgijec Thomas De Gendt (Lotto Soudal), na čelu druge skupine glavnine so kolesarji UAE Emirates, za pomoč se jim je iz prve skupine pridružil celo Marc Soler, zdaj vlečejo, da bi Juana Ayusa spet priključili favoritom. Ti vozijo na v ospredju prve skupine. Razlika med skupinama je še osem sekund. De Gendt in Sütterlin vozita 14 sekund pred glavnino.

135 km do cilja – Pobegniti je poskusil še mladi Nemec Marco Brenner, prav tako brez uspeha. Druga skupina glavnine se približuje prvi, zdaj zaostaja še 18 sekund. Hitrost je velika, kolesarji trenutno dirjajo s 45 km/h.

142 km do cilja – Po neuspešnem napadu Belgijca Bakelantsa, so poskusili še Britanec Wright, Italijan Viella in Francoz Coquard, ki pa tudi niso prišli daleč. Glavnina se je sicer raztrgala na dva dela, ena skupina kolesarjev zaostaja za 28 sekund.

149 km do cilja – Spet je skočil Vincenzo Nibali, pridružil se mu je Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), a ju glavnina ni pustila daleč in hitro spet ujela.

155 km do cilja - Prvi poskus pobega je bil neuspešen, gavnina je spet strnjena.

13.13 (160,3 km do cilja) - Malce pred časovnico se je etapa začela zares! Prvi napad je sprožil italijanski veteran Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), za njim sta se podala še Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) in Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck).

🏁 ¡Salida neutralizada de la etapa 1⃣4⃣!



🏁 Neutralised start of Stage 1⃣4⃣!



❤️𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐𝒓𝒐#LaVuelta22 pic.twitter.com/HTf03FKqXF — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2022

Start: Ob 13.05 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 13.17 bo šlo zares. Startalo je vseh 146 tekmovalcev, ki so končali včerajšnjo etapo.