Pedersen upravičil naziv najboljšega sprinterja, Roglič brez pretresov

Zadnjih deset kilometrov so se tekmovalci vzpenjali na Montillo, mestece na hribu, a vzpon je bil premalo strm, da bi lahko naredil večjo selekcijo. Primož Roglič (Jumbo-Visma) ga je sicer poskusil izkoristiti za napad, a mu ni uspelo. V zaključni sprint je sicer prišel v dobrem položaju, a višje od devetega mesta ni mogel. V istem času je na cilj prišel tudi vodilni Remco Evenepoel, ki je tako zadržal dve minuti in 41 sekund prednosti.

Ob koncu, potem ko je glavnina deset kilometrov pred ciljem ujela tri nenevarne ubežnike, so imeli glavno besedo sprinterski specialisti. Prvi je sprint začel Pascal Ackermann, toda nekoliko prehitro, najprej ga je prehitel Pedersen, nato pa še Bryan Coquard. Danec, sicer nekdanji svetovni prvak, je dosegel 25. zmago v karieri in prvo na dirkah po Španiji, trikrat letos je zasedel drugo mesto.

Primož Roglič je etapo končal na devetem mestu. Foto: Guliverimage

Jan Polanc je zasedel 26. mesto, v skupnem seštevku pa ostaja deveti, z natanko osmimi minutami zaostanka. Danes so v njegovi ekipi UAE Emirates dobili neugodno novico, da je bil Španec Juan Ayuso, peti v skupnem seštevku, pozitiven na testu na novi koronavirus, a na srečo zaradi nizke virusne obremenitve ni pomenil nevarnosti za druge kolesarje, tako da je dirko lahko nadaljeval.

V soboto in nedeljo sta na sporedu dve zahtevni, gorski etapi, ki bosta spet priložnost za napad Rogliča na rdečo majico.

Izidi:

1. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) 03:46:01

2. Bryan Coquard (Fra/Cofidis)

3. Pascal Ackermann (Nem/UAE Emirates)

4. Fred Wright (VBr/Bahrain Victorious)

5. Danny van Poppel (Niz/Bora-hansgrohe)

6. Quentin Pacher (Fra/Groupama-FDJ)

7. Jesus Ezquerra (Špa/Burgos-BH)

8. Maxim Van Gils (Bel/Lotto Soudal)

9. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

10. Urko Berrade (Špa/ Kern Pharma)

...

26. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) isti čas

Skupni vrstni red (12/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 44:25:09

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 2:41

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:03

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 4:06

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Emirates) 4:53

6. Wilco Kelderman (Niz/Bora-Hansgrohe) 6:28

7. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 6:56

8. Joao Almeida (Por/UEA Emirates) 7:18

9. Jan Polanc (Slo/UEA Emirates) 8:00

10. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 8:05

Potek etape v živo

Nosilec zelene majice Mads Pedersen (Trek - Segafredo) je zmagovalec 13 etape. Danec je bil najhitrejši v zaključnem sprintu, v katerem je strl kolesarja UAE Emirates Pascala Ackermanna, ki je na koncu osvojil tretje mesto. Drugi je bil Bryan Coquard (Cofidis). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na koncu osvojil deveto mesto, Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 26.

Preostali favoriti za končni uspeh Evenepoel, Mas, Ayuso in Rodriguez niso bili v ospredju, a so tudi oni etapo končali v času zmagovalca.

Dobrih 168 kilometrov dolga 13. etapa je bila "ravninska", pravzaprav precej razgibana, a brez kategoriziranih klancev. Konec tedna pa kolesarje čakata dve epski gorski etapi.

Victory for the 𝒎𝒂𝒏 𝒊𝒏 𝒈𝒓𝒆𝒆𝒏 💚 @Mads__Pedersen!



📽 Rewatch the last km of a tremendous sprint finish in Montilla thanks to @CarrefourES.

#CarrefourConLaVuelta #LaVuelta22 pic.twitter.com/A6ddHthcMl — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2022

5 km do cilja - kolesarji še vedno vozijo v eni skupini. Vse do konca etape se bo cesta rahlo vzpenjala.

9 km do cilja - še zadnja dva ubežnika sta ujeta. Glavnina z vsemi najboljšimi zdaj kolesari skupaj, kot kaže, bo zmagovalca odločil ciljni sprint. Nekaj težav povzroča tudi močan veter.

11 km do cilja - Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) vztrajata v begu, njuna prednost se giblje nekje okoli 16 sekund.

14 km do cilja - v ospredju sta še Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), medtem ko je glavnina že ujela Juliusa van den Berga (EF Education-EasyPost). Prednost dveh ubežnikov znaša še okoli deset sekund.

23 km do cilja - glavnina nadaljuje z lovljenjem ubežnikov, ki imajo le še 47 sekund prednosti.

34 km do cilja - kolesarji so vse bližje cilju, prednost ubežnikov pa je vse manjša. Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskalte-Euskadi) imajo še 1:40 prednosti pred glavnino.

43 km do cilja - V zadnjih petih kilometrih je glavnina pospešila in zaostanek za vodilnim triom zmanjšala na 2:30.

50 km do cilja - Še vedno nobenih sprememb v ospredju, kjer še naprej vodi trojica kolesarjev. Ta ima zdaj še tri minute prednosti pred zasledovalci. Nekaj težav je imel Ander Okamika (Burgos-BH), ki bi skoraj zgrešil traso etape, a je v zadnjem trenutku ujel pravi ovinek.

65 km do cilja - Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskalte-Euskadi) so znova povečali prednost pred glavnino. Zdaj ta znaša 3:20. Kolesarji so v prvih dveh urah etape vozili s povprečno hitrostjo 43 km na uro.

81 km do cilja - Trojica na čelu etape ima 2:30 prednosti pred glavnino.

95 km do cilja - Trio ubežnikov Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskalte-Euskadi) ima 95 kilometrov pred ciljem dve minut in pol prednosti pred skupino z rdečo majico. Ritem v glavnini narekujejo kolesarji ekip Cofidis, Trek-Segafredo in BikExchange-Jayco.

110 km do cilja - Prednost ubežnega tria se je zmanjšala za skoraj minuto, na dve minuti in 20 sekund.

120 km do cilja - S pobegom nadaljuje trojica Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskalte-Euskadi), za katero je to tretji pobeg na letošnji Vuelti. Nabrali so si več kot tri minute prednosti. Začetek etape je bil hiter, povprečna hitrost prve ure 45,1 kilometra.

140 km do cilja - Ubežniki so si prikolesarili več kot dve minuti prednosti.



Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) po včerajšnjem padcu pravi, da se dobro počuti. "Vse je dobro. Spal sem dobro in mislim, da je vse ok. Poškodbe so videti že dosti zaceljen. Upam, da bo danes običajna sprinterska dirka," je bil pred štartom današnje etape optimističen imetnik rdeče majice.

161 km do cilja - Na začetku 13. etape se je ustvarila skupina treh kolesarjev, ki so si pred glavnino ustvarili minuto prednosti. Trije ubežniki so Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskalte-Euskadi).



Začetek etape: