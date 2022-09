Quintana s pritožbo nad črtanje dosežka s Toura

Kolumbijski kolesarski as Nairo Quintana, ki so mu naknadno odvzeli in iz tekmovalnih evidenc črtali njegov dosežek na letošnji dirki po Franciji, ko je bil v skupni razvrstitvi šesti, bo svoje dobro ime skušal oprati s pritožbo na športnem razsodišču v Lozani, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kolumbijcu so odvzeli šesto mesto v končni razvrstitvi Toura zaradi jemanja tramadola, sintetičnega opioida, ki je od leta 2019 na seznamu prepovedanih substanc v kolesarstvu.

Sledi tramadola, v Sloveniji je to protibolečinsko zdravilo znano pod oznako tramal, in njegovih dveh glavnih metabolitov so našli v dveh posušenih vzorcih krvi, ki ju je Quintana oddal 8. in 13. julija med Tourom, je prejšnji mesec sporočila Mednarodna kolesarska zveza (Uci).

Ker je prvič storil prekršek, mu niso prepovedali nadaljnjega tekmovanja in bi lahko prosto tekmoval na dirki po Španiji. Vendar se je 32-letnik dan pred začetkom Vuelte umaknil z besedami, da nima "ne glave ne telesa za tekmovanje".

Quintana je bil prvi Kolumbijec, ki je zmagal katero od velikih kolesarskih tritedenskih dirk, ko je leta 2014 osvojil dirko po Italiji, dve leti pozneje pa je zmagal še v skupnem seštevku španske pentlje.

Preberite še: