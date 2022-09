Letošnjo Vuelto je na Nizozemskem začelo 184 kolesarjev, v sredo jih je na enajsti etapi startalo le še 151, po padcu svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa pa jih je v cilj prišlo le še 150. Koronavirus je izločil že 21 tekmovalcev, v sredo tudi dve veliki imeni, Britanca Simona Yatesa in Rusa s francoskim potnim listom Pavla Sivakova, že v torek tudi Irca Sama Bennetta in Britanca Ethana Hayterja.

Če bo šlo tako naprej, ...

"Če bo šlo tako naprej, bomo dirko končali z le stotimi kolesarji," je skrb zbujajoče stanje na 77. Vuelti ocenil Belgijec Thomas De Gendt, a ta v nasprtju z večino svojih kolegov prireditelje dirke obtožuje, da pretiravajo s testiranji. "Tisti, ki ni bolan, naj ostane na dirki. Naslednje leto bi rad videl, da prenehajo s testiranji, razen, če je kdo res vidno bolan," je član ekipe Lotto Soudal povedal za VeloNews.

Njegov rojak in vodilni v skupnem seštevku Vuelte Remco Evenepoel meni drugače, prirediteljem očita, da ne skrbijo dovolj za varnost kolesarjev. "Včeraj (v torek, op. p.) v cilju je bilo toliko ljudi, da je bilo izjemno nevarno. Prava mora. Upam, da bodo organizatorji poskrbeli za nekaj več varnosti," je povedal 22-letni belgijski as, ki vozi dirko kariere.

Nepregledne množice gledalcev tik ob progi na vzponih, pa vožnje z letali in avtobusi na transferjih med etapami, šotori v cilju, v katerih se preoblači po 80 kolesarjev naenkrat, seveda vsi brez mask, in podobno, pa je kot nevarne priložnosti za širjenje virusa v torek našteval Sam Bennett in izrazil upanje, da bosta Mednarodna kolesarska zveza in prireditelji Vuelte le malce zaostrila nadzor.

"Prava mora. Upam, da bodo organizatorji poskrbeli za nekaj več varnosti." Foto: Guliverimage

"Tudi če ni simptomov, je dirkanje s covidom nevarno za telo"

Ob vsem tem so nekateri kolesarji izrazili tudi začudenje, kako je lahko toliko testov pozitivnih naenkrat. Nekateri dvomijo v resničnost informacij in so prepričani, da se marsikdo tudi okužen, a brez simptomov še naprej mirno vozi v karavani. Tudi to je lahko izjemno nevarno, pravi Evenepoel: "Tudi če ni simptomov, je dirkanje s covidom nevarno za telo, potem pa je tu še ogrožanje drugih, recimo Pietra Serryja, ki ima tudi težave s srcem."

Evenepoelov moštveni kolega Pieter Serry je zaradi okužbe odstopil pred deveto etapo, v sredo pa je nosilec rdeče majice izgubil še enega pomembnega pomočnika, svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa. A Francoza ni izločil virus, pač pa padec, njegov že drugi težji v tej sezoni. Alaphilippe se je grdo poškodoval že na letošnji dirki Liege - Bastogne - Liege, zato tudi izpustil Tour de France, pa nato staknil še covid. Na Vuelti je iskal prave tekmovalne občutke, da bi lahko na septembrskem svetovnem prvenstvu v Wollongongu v Avstraliji napadel še tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Ta načrt je zdaj pod velikim vprašajem.

Evenepoel bo Alaphilippa močno pogrešal v napornih gorskih etapah, ki še prihajajo. Tudi Rogličeva Jumbo-Visma je oslabljena, a je zaradi covida dirko zapustil le njen italijanski član Edoardo Affini. Američan Sepp Kuss, Rogličev najpomembnejši pomočnik v gorah, pa se je pred deveto etapo počutil slabo in ni startal, uradno pa ga ni med žrtvami novega koronavirusa.

Okuženi kolesarji na letošnji Vuelti: 1. Daan Hoole (Trek-Segafredo) - ni začel 5. etape

2. Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) - 6. etapa

3. Jaakko Hanninen (AG2R-Citroën) - 7. etapa

4. Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) - 7. etapa

5. Nikias Arndt (Team DSM) - 8. etapa

6. Mark Donovan (Team DSM) - 8. etapa

7. Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) - 8. etapa

8. Wout Poels (Bahrain-Victorious) - 9. etapa

9. Peter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl) - 9. etapa

10. Mathias Norsgaard (Movistar) - 10. etapa

11. Jose Herrada (Cofidis) - 10. etapa

12. Harry Sweeny (Lotto Soudal) - 10. etapa

13. Jarrad Drizners (Lotto Soudal) - 10. etapa

14. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) - 10. etapa

15. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) - 10. etapa

16. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) - 10. etapa

17. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) - 11. etapa

18. Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) - 11. etapa

19. Roger Adrià (Equipo Kern Pharma) - 11. etapa

20. Hector Carretero (Equipo Kern Pharma) - 11. etapa

21. Pau Miquel Delgado (Equipo Kern Pharma) - 11. etapa

