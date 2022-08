Avstralcu sprinetsrki spopad, udarec za Evenepoela, izgubil je pomočnika

Dirka po Španiji, potek 11. etape:

Cilj: Sprinterski obračun je dobil Avstralec Kaden Groves (BikeExchange - Jayco)! Drugo mesto je zasedel Nizozemec Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe), tretje pa Belgijec Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Izidi 11. etape:

1. Kaden Groves (BikeExchange-Jayco)

2. Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe)

3. Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck)

4. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

5. Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

...

9 km do cilja - Na letečem cilju v Ruescasu je maksimalnih 20 točk pobral nosilec zelene majice Mads Pedersen (Trek - Segafredo).

15 km do cilja - Zatišje pred viharjem, strnjena glavnina se približuje cilju enajste etape 77. Vuelte, moštva počasi postavljajo sprinterske vlake, danes bo o zmagovalcu odločal klasičen sprint.

Favoriti za zmago pa so Danec Mads Pedersen (Trek - Segafredo), Belgijec Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), Nemec Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Avstralec Kaden Groves (BikeExchange - Jayco), Nizozemc Danny Van Poppel (Bora - Hansgrohe) ... Na čelu glavnine so kolesarji BikeExchangea, pa Movistarja, Quick-Stepa, Alpecina, Lotta-Soudala ...

26 km do cilja - Konec je bega, glavnina je ujela tudi Bola.

30 km do cilja - Nizozemec Jetse Bol še vztraja pol minute pred glavnino, a današnji beg se nezadržno končuje.

48 km do cilja - Vojtech Repa (Kern Pharma) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) sta že v glavnini, ta pa zdaj vozi 1:48 za Jetsejem Bolom (Burgos-BH), ki še vztraja v begu.

⏪🇳🇱@JetseBol - @BurgosBH en solitario tras atacar a sus compañeros de escapada absorbidos ya.



⚡️Bol has gone solo at the front after an attack which left his two rivals in the break behind and ultimately saw them caught by the bunch.



⏱️ 1:39" ventaja | gap#LaVuelta22 pic.twitter.com/T0M7uIuFhU — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022

50 km do cilja - Jeste Bol je pobegnil kolegoma ubežnikoma in ima zdaj že 1:15 prednosti pred Repo in Bouom, pa 1:55 pred glavnino.

Roglič?

"Nismo se še predali, še vedno je nekaj napornih dni pred nami, a če bo Remco ohranil to formo, v kateri je trenutno, bo vse skupaj bolj zakomplicirano. Primož na Vuelto ni prišel zato, da bi bil drugi, a če bo pokazal vse, kar zmore in v Madridu vseeno ne bo prvi, si vsaj ne bo ničesar očital," pa je o Rogličevih možnostih na Vuelti povedal športni direktor Jumbo-Visme Grisha Niermann.

61 km do cilja - Alaphilippa so naložili na nosila in odpeljali z reševalnim vozilom v bolnišnico. Klavrn konec Vuelte za svetovnega prvaka, Remco Evenepoel pa je izgubil pomembnega pomočnika v gorskih etapah, ki še prihajajo. Repa se je medtem spet priključil vodilnima, trojica zdaj vozi 1:39 pred glavnino.

Abandon of @alafpolak1, who is taken to the hospital for further investigations after being involved in a crash on stage 11 of #LaVuelta22.



Photo: @GettySport pic.twitter.com/2IomlVkAtp — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 31, 2022

Za Francoza je poškodba prišla v najbolj neprimernem času, septembrsko svetovno prvenstvo v Avstraliji je bilo na njegovem koledarju poudarjeno kot verhunec sezone. Po pregledu v bolnišnici bo šele jasno, kako resno jo je skupil 30-letni as, dvakratni svetovni prvak s cestne dirke (2020, 2021).

⏪Una caída al frente del pelotón deja fuera de carrera al Campeón del Mundo 🇫🇷@alafpolak1 - @qst_alphavinyl.



🚴‍♂️ A crash at the front of the bunch means World Champion Julian Alaphilippe is out of the race.



¡Mucho ánimo! 🙏 Wishing him a quick recovery#LaVuelta22 pic.twitter.com/R3XF1GYETq — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022

La gente ovacionando a @alafpolak1 mientras es subido a la camilla tras su caída.



Porque en este deporte se banca a todo el mundo, independientemente de su nacionalidad#LaVuelta22



📽️ Eurosport pic.twitter.com/3nxI5wfQT4 — Atacar Bajando (@AtacarBajando) August 31, 2022

❌🇫🇷Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) sufre una caída y se retira de la 🇪🇸Vuelta a España con la clavícula lastimada!

😔Los 🌈Mundiales están en peligro para el vigente campeón mundial! 🇪🇸 #LaVuelta22 #Noticiclismo #Ciclismo pic.twitter.com/4aOJTHKw7W — NotiCiclismo ▶ #LaVuelta22 (@Noticiclismo1) August 31, 2022

63 km do cilja - Prišlo je do dveh padcev, v ubežni skupini je na tleh pristal mladi Čeh Repa, ki zdaj lovi preostala ubežnika, v glavnini pa je spodneslo svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa (Quick-Step), ki jo je kot kaže skupil huje, v bolečinah je obsedel na cestišču, drži se za desno ramo. Izgleda, da je zanj Vuelte konec.

⏪🚴‍♂️ Caída | Crash



🇨🇿 @vojtech_repa - @EqKernPharma se ha ido al suelo en cabeza de carrera. El corredor ha retomado la marcha de la escapada.



Vojtech has gone down. He is soon back up and on his way again.#LaVuelta22 pic.twitter.com/hkmScjn0RF — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022

80 km do cilja - Prednost ubežnikov se je stopila na 1:37, na čelu glavnine tempo diktirajo člani moštev Alpecin Deceuninck in Bora - Hansgrohe. Favoriti, tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), se danes vozijo varno v glavnini in varčujejo moči za jutrišnjo etapo, ki bo imela cilj v klanec.

100 km do cilja - Povprečna hitrost kolesarjev v prvih dveh urah etape je bila 38,9 km/h, prednost ubežne trojice pa je padla pod dve minuti (1:50).

⏪😍 El pelotón ya está en la hermosa costa de Almería.

🥰 The bunch are now rolling along the beautiful Almeria coastline.



⏱️ 1:45" fuga | breakaway



🚴‍♂️Controlan | controlling things: @Arkea_Samsic, @TrekSegafredo, @GreenEDGEteam...#LaVuelta22 pic.twitter.com/tFKGZxlp2Q — La Vuelta (@lavuelta) August 31, 2022

Današnja etapa se je začela v pokrajini Murcia, iz katere preihajajo Alejandro Valverde (Movistar), José Joaquin Rojas (Movistar), Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious) in Ruben Fernandez (Cofidis). 42-letni Valverde dirka na svoji zadnji Vuelti, po domači dirki se namreč poslavlja od profesionalnega kolesarstva. Dirko po Španiji je osvojil leta 2009, leta 2018 je postal tudi svetovni prvak na cestni dirki. V dolgi profesionalni karieri je zbral kar 133 zmag.

120 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino se je ustalila na dveh minutah in 50 sekundah. Bežeči Čeh Vojtech Repa je eden najmlajših kolesarjev na letošnji dirki, tik pred startom Vuelte je namreč dopolnil 22 let.



Nekdanji hokejist Repa vozi na svoji prvi tritedenski dirki, zanimivo pa je, da je enega svojih največjih kolesarskih uspehov doslej dosegel v Sloveniji. Na letošnji dirki Po Sloveniji je bil član ekipe Khern Pharma namreč peti v skupnem seštevku, zaostal je le za zmagovalcem Tadejem Pogačarjem, njegovim poljskim moštvenim kolegom pri UAE Emirates Rafalom Majko, Domnom Novakom (Bahrain Victorious) in Italijanom Vincenzom Albanesejem (EOLO - Kometa).

Repa je tudi najvišje uvrščen v skupnem seštevku med ubežniki, a niti približno ne ogroža vodilnega Remca Evenepoela, saj za Belgijcem zaostaja več kot uro in 15 minut.

150 km do cilja - Nizozemec, Čeh in Španec zdaj vozijo 2:50 pred glavnino, v prvi uri etape pa so kolesarji prevozili 39,6 kilometra. Današnjo etapo je začelo 151 kolesarjev.

161 km do cilja - Po hitrem napadu že nekaj časa vztrajajo v vodstvu Jetse Bol (Burgos-BH), Vojtech Repa (Kern Pharma) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Njihova prednost pred glavnino znaša 3 minute in 40 sekund.

Start: Ob 12.35 se je začela zaprta vožnja, ob 12.51 pa se so kolesarji prevozili kilometer nič. Danes kolesarje v cilju pričakujejo med 17.17 in 17.45.