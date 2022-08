Remco Evenepoel zablestel tudi na kronometru, Rogliča je premagal za 48 sekund

⏪ ¡Un campeón del Mundo en acción! 🌈 A World Champion in action! 🇦🇺 Rohan Dennis - @JumboVismaRoad marcando un gran tiempo en los intermedios. 🚴‍♂️Rohan Dennis with a great provisional time so far ⏱️ 11:26" 1er intermedio | 1st intermediate time #LaVuelta22 pic.twitter.com/wDAMI0oBoJ

Glede na to, da je vožnja na čas najmočnejše orožje Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je tudi olimpijski prvak v tej disciplini, je pričakovati, da bo v skupnem seštevku dirke danes prehitel Enrica Masa (Movistar) in napredoval skupno drugo mesto.

Od začetka Dirke po Španiji je bilo na testu covida-19 pozitivnih že 14 kolesarjev. V ponedeljek sta se zaradi okužbe z dirke poslovila tudi Mathias Norsgaard (Movistar), pomočnik Enrica Masa, in Jarrad Drizners (Lotto-Soudal), danes pa so zaradi pozitivnega testa odstopili še Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), Jose Herrada (Cofidis) in Harry Sweeny (Lotto Soudal).

Roglič, zmagovalec zadnjih treh izvedb Vuelte, je bil lani v zadnji vožnji na čas od Masa hitrejši za kar 2:04 minute, a je bila trasa takrat precej bolj razgibana, kot je današnja, ki se po ravninskem, celo rahlem spustu v uvodu, povzpne šele v zadnjih treh kilometrih, zato so bile razlike temu primerno večje.

Vodilni Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ki ima pred slovenskim šampionom 1:53 minute prednosti, je za zdaj verjetno še neulovljiv. Mlademu Belgijcu tudi na stavnicah kaže najbolje.

Sledijo mu Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), ki se je zaradi pozitivnega covid testa danes moral umakniti z dirke, in Rogličev moštveni kolega Avstralec Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Roglič je na stavnicah na tretjem mestu.

Do zdaj se je z Evenepoelom v vožnjah na čas pomeril štirikrat in bil trikrat hitrejši. Nazadnje na kronometru uvodne etape letošnje Dirke po Baskiji, kjer je bil hitrejši za pet sekund.

