Uradno: Tratnik bo združil moči z Rogličem

Slovenski kolesar Jan Tratnik je tudi uradno sklenil dvoletno pogodbo z ekipo Jumbo-Visme in bo tako združil moči s Primožem Rogličem. O tem se je sicer šušljalo že nekaj časa, dogovor pa naj bi slovenski kolesar z nizozemsko ekipo dosegel že na letošnji Dirki po Italiji.

Ob 32-letnemu Tratniku, ki je do zdaj vozil za Bahrain Victorious, so pri Jumbo-Vismi naznanili, da se v nizozemsko ekipo selita še Britanec Thomas Gloag (Trinity) in Madžar Attila Valter (Groupama FDJ).

"Ponosen sem, da sem postal del ene najboljših ekip na svetu. Ekipa je pokazala svoje sposobni, da pomaga pri napredku kolesarjev. Veselim se, da bom lahko v nadaljevanju kariere prispeval k uspehom našega moštva," je v sporočilu za javnost za Jumbo-Vismo dejal slovenski prvak v vožnji na čas.

"Navdušeni smo nad Janovim prihodom. Ekipa Jumbo-Visme ima visoke ambicije, želimo si zmagati na vseh največjih dirkah. Jan je odlična oseba in kolesar, ki nam bo pomagal uresničiti želje," pa je ob uradnem naznanilu sodelovanja povedal športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

