Roglič ni mogel streti vodilnega Remca, osrednji junak spet Avstralec

Dirka po Španiji, 8. etapa, podrobneje

Cilj - Junak dneva je postal Jay Vine (Alpecin Fenix), ki je po šesti osvojil še osmo etapo. Obe sta se končali z vožnjo v klanec. Drugo mesto je osvojil Marc Soler, tretje pa nekdanji zmagovalec dirke Po Sloveniji Rein Taaramäe. Remco Evenepoel ostaja v rdeči majici vodilnega in je bil v samem zaključku boljši od Primoža Rogliča in Enrica Masa, a so vsi prikolesarili v cilj z istim časom.

Vrstni red 8. etape

1. Jay Vine (Alpecin-Deceuninck)

2. Marc Soler (UAE Team Emirates), +0:43

3. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert)

4. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 0:47

5. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), 1:20

6. Enric Mas (Movistar)

7. Primož Roglicč (Jumbo-Visma) isti čas.

Skupni seštevek po 8. etapi

Mesto Kolesar Ekipa Čas Zaostanek 1 REMCO EVENEPOEL QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 29H 28' 19'' - 2 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM + 00H 00' 28'' 3 PRIMOŽ ROGLIČ JUMBO - VISMA + 00H 01' 01'' 4 CARLOS RODRIGUEZ CANO INEOS GRENADIERS + 00H 01' 47'' 5 JUAN AYUSO PESQUERA UAE TEAM EMIRATES + 00H 02' 02'' 6 SIMON PHILIP YATES TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO + 00H 02' 05'' 7 JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES + 00H 02' 44''

1 km do cilja - Jay Vine (Alpecin Fenix) bo junak osme etape, saj se oddaljuje Marcu Solerju. V skupini z Remcom Evenepoelom so še Enric Mas, Primož Roglič in Carlos Rodriguez.

1,5 km do cilja - Marc Soler lovi Jayja Vina. Za njim zaostaja 25 sekund. Rdeči Remco Evenepoel še vedno narekuje tempo v svoji skupini. Za njim sta Enric Mas in Primož Roglič. Njihov zaostanek za vodilnim je 1:47. Najtežji del vzpona pride na vrsto na koncu. Foto: zajem zaslona

2 km do cilja - Vodilni Remco Evenepoel je skupaj s Primožem Rogličem, Enricom Masom in Carlosom Rodriguezom. Remco spet narekuje svoj tempo, ostali mu sledijo.

3 km do cilja - Na cilju je megleno, organizatorji pa so izgubili sliko.

4 km do cilja - Videti je, da bo Jay Vine (Alpecin Fenix) prikolesaril do druge zmage na letošnji Vuelti. Njegova prednost pred glavnino znaša 2:10. Primož Roglič ima v glavnini ob sebi le še Chrisa Harperja, ki pa se drži na repu skupine.

5,2 km do cilja - Jay Vine (Alpecin Fenix) s solo vožnjo proti cilju. Glavnina se vse bolj redči. Primož Roglič kolesari za člani Ineos Grenadiers, tempo pa narekujejo kolesarji Quick Stepa.

Zaključni vzpon dneva. Foto: zajem zaslona 5,8 km do cilja - Jay Vine (Alpecin Fenix), ki je bil zmagovalec šeste etape - prav tako z gorskim predznakom in zaključnim vzponom -, je skočil in je trenutno vodilni. Bo tudi tokrat zdržal do konca? Njegova prednost je 2:03.

6,3 km do cilja - Aleksej Lucenko (Astana-Qazaqstan),Thibaut Pinot in Jay Vine (Alpecin Fenix) so se odlepili ubežnikom.

6,5 km do cilja - Glavnina se vse bolj redči. Julian Alapihlippe je odnehal, a ima Remco Evenepoel še vedno tri pomočnike, ki narekujejo tempo. Ubežniki imajo še 2:15 prednosti. Primož Roglič je v ospredju glavnine.

7,6 km do cilja - Spet so na čelu kolesarji glavnine Quick-Stepa, ki imajo v svojih vrstah vodilnega Remca Evenepoela. Ritem narekuje svetovni prvak Julian Alaphilippe. Prednost ubežnikov je skopnela na 2:45.

8,7 km do cilja - Na čelu glavnine je zdaj ekipa Ineos Grenadiers. Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 3:12.

10,1 km do cilja - Ubežniki so s prednostjo 3:32 začeli zaključni vzpon - Collau Fancuaya (I. kategorija, 10,1 kilometra dolg vzpon z 8,5-odstotnim povprečnim naklonom in rampami, kjer naklonina doseže tudi 19 odstotkov)

16,4 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 3:44, vse bližje pa je zaključni vzpon. Kako močne noge ima Primož Roglič?

24 km cilja - Povprečna hitrost v prvih treh urah vožnje je znašala 38,9 km/h.

39 km do cilja - Jay Vine (Alpecin Fenix) je osvojil tudi gorski cilj Puerto de Perlavia (III. kategorija, 4 km, 7,7-odstotni povprečni naklon). Pred kolesarji je 25 km vožnje, nakar bo sledil finale. Vzpon na Collau Fancuaya (I. kategorija), to je 10,1 kilometra dolg vzpon z 8,5-odstotnim povprečnim naklonom in rampami, kjer naklonina doseže tudi 19 odstotkov. Prednost ubežniko je še vedno 4 minute.

43 km do cilja - Zadnje ogrevanje pred zaključnim vzponom predstavlja Puerto de Perlavia (III. kategorija, 4 km, 7,7-odstotni povprečni naklon), na katerega se kolesarji vzpenjajo. Glavnina drži ubežnike na varni razdalji. Za njimi zaostaja 4:19.

58 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Tenebreo (III. kategorija, 5,3 km, 6,2-odstotni povprečni naklon). Prednost ubežnikov znaša 4 minute.

83 km do cilja - Jay Vine (Alpecin Fenix) je bil najhitrejši tudi na gorskem cilju Alto de la Mozqueta (II. kategorija, 6,8 km, 6,6-odstotni povprečni naklon). Naskok ubežnikov znaša 4:16

95 km do cilja - Deset ubežnikov ima pred glavnino 3:50 prednosti. Najhitrejši na gorskem cilju Alto de la Mozqueta (II. kategorija, 6,8 km, 6,6-odstotni povprečni naklon) je bil Jay Vine (Alpecin Fenix). Pred kolesarji je vzpon na gorski cilj Alto de Santo Emiliano (III. kategorija, 5,7 km, 5,3-odstotni povprečni naklon).

110 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj Alto de la Mozqueta (II. kategorija, 6,8 km, 6,6-odstotni povprečni naklon). Prednost desetih ubežnikov znaša 2:46.

125 km do cilja - Aleksej Lucenko (Astana-Qazaqstan), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert), Lucas Hamilton (BikeExchange-Jayco) in Mads Pedersen (Trek-Segafredo) so se priključili Marcu Solerju (UAE Team Emirates) in Jayu Vinu (Alpecin-Deceuninck). PRednost pred glavnino znaša 1:18. Med ubežniki je v skupnem seštevku najvišje Landa, ki za vodilnim Remcom Evenepoelom zaostaja 6:33.

135 km do cilja - Pri spustu sta se odlepila zmagovalca pete in šeste etape Marc Soler (UAE Team Emirates) in Jay Vine (Deceuninck-Quick Step). Nabrala sta si 20 sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina z rdečo majico za zaostaja dodatnih 20 sekund.

143,6 km do cilja - Kolesarji so opravili s prvim gorskim ciljem. Jay Vine (Alpecin Fenix)je bil najhitrejši. Po spustu bo sledil nov gorski preizkus, ki bo slišal na ime Alto de la Mozqueta (II. kategorija, 6,8 km, 6,6-odstotni povprečni naklon).

144 km - Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) je ujet, medtem ko imajo preostali približno 10 sekund prednosti.

147 km do cilja - Skočil je Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Ob njem so še Marc Soler (UAE Team Emirates) Rohan Dennis (Jumbo-Visma), Bruno Armirail (Groupama-FDJ) in Alejandro Valverde (Movistar), ki pelje zadnjo Vuelto v karieri.

149 km do cilja - Aleksej Lucenko (Astana-Qazaqstan), Davide Villella (Cofidis), Mark Padun (EF Education-EasyPost), Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Robert Stannard, Jay Vine (Alpecin Fenix) in Elie Gesbert (Arkea-Samsic) so pobegnili glavnini.

⏪ ¡Así ha sido la salida lanzada! 🏁 The Stage 8 racing is officially GO!



⚡️ Por delante, 153 kilómetros de puro 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂́𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂.

😎153km of pure cycling action ahead of us!#LaVuelta22 pic.twitter.com/gBsGqPo7eQ — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2022

152 km do cilja - kar pet gorskih ciljev bo pred zaključnim vzponom. Takoj po štartu se kolesarji že vzpenjajo na Alto de la Colladona (II. kategorija, 6,4 km s 7-odstotnim povprečnim naklonom).

153 km do cilja – Začela se je zanimiva gorska etapa, v kateri bodo morali tisti, ki jih zanima skupna zmaga na Vuelti, pokazati močne noge. V rdeči majici vodilnega kolesari mladi Remco Evenepoel. Kako se bo danes odrezal Primož Roglič, ki v četrtek ni imel najboljših nog?

Štirje kolesarji niso štartali, od tega so bili trije pozitivni na covid-19 - Nikias Arndt, Mark Donovan (Team DSM) in Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) so bili pozitivni, Jake Stewart (Groupama-FDJ) pa se je ponoči počutil slabo, vendar je bil na testu negativen.

Skupni vrstni red pred osmo etapo

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 25;21:34

2. Rudy Molard (Fra/Groupama-FDJ) + 0:21

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:28

4. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:01

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 1:12

6. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers) 1:27

7. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:27

8. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:34

9. Simon Yates (VBr/BikeExchange - Jayco) 1:52

10. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 1:54

