Pobeg uspel, Primož Roglič pa je preživel miren tekmovalni dan

Dirka po Španiji, potek sedme etape:

Cilj: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Harry Sweeny (Lotto Soudal) in Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) so zdržali do cilja in med seboj obračunali za etapno zmago. Te se je veselil Jesus Herrada (Cofidis).

⏪🚴‍♂️⚡️ Revive el ÚLTIMO KM donde @jesushl90 - @TeamCOFIDIS consigue la deseada victoria. Disfrútalo con @CarrefourES.



🤪 Relive a furious last KM of Stage 7 with victory going to Jesús Herrada!#LaVuelta22 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Iaxh2aaJDE — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

V skupnem seštevku pa ni nobenih sprememb pri vrhu, Remco Evenepoel ostaja v vodstvu, Primož Roglič je četrti. Zasavec je preživel nadvse miren dan brez kakršnih koli težav. Njega in favorite zdaj čaka bolj naporen konec tedna.

Izidi 7. etape:

1. Jesus Herrada (Špa/Cofidis) 4;30:58

2. Samuele Battistella (Ita/Astana Qazaqstan)

3. Fred Wright (VBr/Bahrain Victorious),

4. Jimmy Janssens (Bel/Alpecin-Deceuninck)

5. Harry Sweeny (Avs/Lotto Soudal) vsi isti čas

6. Sam Bennett (Irs/Bora - Hansgrohe) + 0:29

7. Jane Stewart (VBr/Groupama - FDJ)

8. Kaden Groves (Avs/NikeExchange - Jayco)

9. Mads Pedersen (Dan(Trek - Segafredo)

10. Daniel MclAy (VBr/Arklea Samsic)

...

31. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

74. Jan Polanc (Slo/UEA Team Emirates) vsi isti čas

...

Skupni vrstni red (7/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 25;21:34

2. Rudy Molard (Fra/Groupama-FDJ) + 0:21

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:28

4. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:01

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 1:12

6. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers) 1:27

7. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:27

8. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:34

9. Simon Yates (VBr/BikeExchange - Jayco) 1:52

10. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 1:54

...

35. Jan Polanc (Slo/UEA Team Emirates) 7:17

...

5 km do cilja - ubežniki se držijo 49 sekund pred glavnino, vse kaže, da jim bo danes uspelo.

10 km do cilja - komu bo uspelo? Ubežnikom ali sprinterjem? Peterica ima še natanko minuto prednosti pred glavnino.

20 km do cilja - na čelo glavnine so se postavili tudi kolesarji Bore-hangrohe in prednost vodilne peterice je spet začela hitreje kopneti, zdaj znaša še 1:33.

🔁 𝐅𝐮𝐠𝐚 | 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐚𝐰𝐚𝐲

❤️ 𝐏𝐞𝐥𝐨𝐭𝐨́𝐧 | 𝐁𝐮𝐧𝐜𝐡



¿Llega la fuga o la victoria está en el pelotón? 👀 Breakaway win or victory from within the bunch today?#LaVuelta22 pic.twitter.com/SB2POb0E93 — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

Izidi letečega cilja (Las Salas, 22 km do cilja):

1. Wright 20 točk

2. Sweeny 17

3. Battistella 15

4. Jenssens 13

5. Herrada 10

33 km do cilja - na čelu glavnine zdaj tempo diktirata ekipi Arkea-Samsic in BikeExchange-Jayco, vodilna peterica pa drži še 2:15 prednosti. Rémy Rochas (Cofidis) je medtem odstopil z dirke.

❤️ If you have never visited the north of Spain, do so!



🫣 Although the riders themselves don't have much time to take in this incredible scenery today!#LaVuelta22 pic.twitter.com/6oWdhDNTvX — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

42 km do cilja - sprinterji so preživeli Puerto de San Glorio, glavnina je spet združena, peterica vodilnih pa se na vso moč trudi, da bi ohranila prednost. Ta zdaj znaša 2:40.

56 km do cilja - kolesarji so opravili kratek spust, zdaj vozijo po platoju dobrih tisoč metrov nad morjem, se pa trasa zdaj vse do cilja bolj ali manj rahlo spušča, vmes je le še nekaj manjših grbin. V vodstvu ostaja peterica kolesarjev in vzdržuje 2:40 prednosti pred glavnino. V tej se favoriti držijo drug drugega. Tudi Bennetova skupina zdaj lovi priključek z glavnino, nadoknaditi pa mora dobre pol minute.

62 km do cilja - Španec Jesus Herrada (Cofidis) je prvi prečkal Puerto de San Glorio, vodilna skupina ima 2:45 prednosti pred razredčeno glavnino, iz te je nazadnje izpadel še nosilec zelene majice Sam Bennett.

Izidi gorskega cilja, Puerto de San Glorio (I. kategorija):

1. Herrada 10 točk

2. Wright 6

3. Janssens 4

4. Sweeny 2

5. Battistella 1

67 km do cilja - Izraelec Omer Goldstein (Israel - Premier Tech) je odpadel iz vodilne skupine, Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Harry Sweeny (Lotto Soudal) in Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) nadaljujejo z 2:58 prednosti pred glavnino. V tej se muči Thomas De Gendt (Lotto Soudal), ki se je že zjutraj pritoževal zaradi želodčnih težav.

73 km do cilja - vodilna skupina drži 2:47 prednosti, iz glavnine pa zaradi hudega tempa, ki ga diktirata Lopez in Elissonde že odpadajo kolesarji, stik sta izgubila tudi Victor Langelloti in Pascal Ackermann, pa tudi Chris Froome.

79 km do cilja - prednost vodilne šesterice je padla pod tri minute, v glavnini ima težave Tim Merlier (Alpecin - Deceuninck), ki izgublja stik. Kenny Elissonde in Juanpe Lopez (Trek - Segafredo) diktirata tempo na čelu glavnine. Primož Roglič vozi mirno v glavnini. Nosilec rdeče majice Remco Evenepoel je imel mehansko okvaro in je moral loviti glavnino, zdaj je spet v njej.

⏪Etapa 7⃣ Stage | 🏁 - 82 km



🧰 @EvenepoelRemco vuelve al pelotón tras solucionar unos problemas mecánicos.

🚴‍♂️Remco - @qst_alphavinyl is back in the bunch after a mechanical issue



⏱️ 3:12" para la fuga / break's gap#LaVuelta22 pic.twitter.com/Y1k5Eh8PMj — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022



Je imel Roglič včeraj samo slab dan?

Addy Engeles, športni direktor Jumbo-Visme: "Primož je bil včeraj mogoče malo razočaran, a se je hitro pobral in že govoril o prihodnjih dneh. Ni bilo kakšne depresije. Res smo pričakovali nekaj več, a se je nato dobro boril in omejil izgubo. Zdi se, da je bil le slab dan, je pa malce prezgodaj za oceno. Je pa to relativno, saj so bili v resnici včeraj samo trije fantje močnejši. Super Primož bi jim lahko sledil, a se je tudi tako kar dobro odrezal. Še veliko dirkanja je pred nami."

85 km do cilja - začel se je vzpon na Puerto de San Glorio, to je kar 22,4 kilometra dolg klanec prve kategorije, s 5,5-odstotnim naklonom. Glavnina se ga je lotila in je 3:33 za šesterico ubežnikov. Na čelu glavnine so kolesarji Quick-Stepa, Trek-Segafreda in BikeExchangea.

Foto: zajem zaslona

92 km do cilja - prednost ubežnikov počasi, a vztrajno kopni in zdaj znaša še 3:28. Prvi dve uri etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 42 km/h. Na čelu glavnine so kolesarji moštev Quick-Step Alpha Vinyl in Trek - Segafredo. Bliža se začetek vzpona na Puerto de San Glorio. Ta je edini kategoriziran klanec dneva, a so kolesarji že premagali tudi kar nekaj nekategoriziranih, današnja etapa ima kar 3.300 višinskih metrov.

Etapa 7⃣ Stage | 🏁 - 87 km



¡Arranca puerto! 💙🤍 The climb commences!



🏔1⃣c Puerto de San Glorio

📈 22,4 km al 5,5%



📸 @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/N8j6o56Kgq — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

116 km do cilja - vodilna šesterica ohranja dobre štiri minute (4:06) prednosti pred glavnino, ta pa je razpadla na dva dela, nekaj kolesarjev je izgubilo stik in kolesari nekaj sekund zadaj.



Danec prepričan: To ni dan za pobeg

Čeprav so številni napovedovali, da je danes trasa nadvse primerna za uspešen pobeg, se Danec Mads Pedersen (Trek - Segafredo) s tem ne strinja. "To je etapa, ki si jo želim dobiti. To ni dan za pobeg, odločal bo ciljni sprint in mi gremo na zmago. Moj glavni cilj je zelena majica, a sem v tem seštevku še vedno tam, kjer sem bil pred tremi dnevi. Nič se ni spremenilo," je povedal pred etapo. Na letošnji Vuelti je bil drugi že na drugi, tretji in četrti etapi.



Zeleno majico najboljšega po točkah nosi Irec Sam Bennett (Bora - Hansgrohe), ima 127 točk, Pedersen je drugi s 118 točkami. To sta pravzaprav edina kandidata za zeleno, saj ima Marc Soler na tretjem mestu v tem seštevku na računu zgolj 47 točk.

Tukaj pa je še nekaj zanimivih utrinkov s šeste etape:

Las caras 🫣🏔🌧 ¡Revive la etapa de ayer desde las cámaras OnBoard gracias a Europcar!



The faces say it all. 😳 Check out the best OnBoard action after a brutal final climb on Stage 6 at #LaVuelta22 ❤️ Thanks to Europcar. pic.twitter.com/YVY0ghoWiW — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

130 km do cilja - zgodil se je padec. Na tleh se je znašel Jevgenij Fedorov (Astana Qazaqstan), temu je pomagala zdravniška ekipa. Ubežniki imajo že več kot štiri minute prednosti.

Etapa 7⃣ Stage | 🏁 - 145 km



🤜Los equipos encargados de la persecución son @GreenEDGEteam y @TrekSegafredo

⚡️ The teams now in charge at the front of the bunch are



⏱️ 3:17" para la fuga / break's gap#LaVuelta22 pic.twitter.com/o2DDJ8hYeg — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

140 km do cilja - ubežniki imajo trenutno tri minute in 22 sekund prednosti pred glavnino. A kot kaže, glavnina nadzoruje njihov pobeg.

160 km do cilja – moštvo Euskatel – Euskadi se je na čelu glavnine nekaj kilometrov močno trudilo, da bi nevtraliziralo beg, a mu ni uspelo. Glavnina je popustila, ubežna šesterica pa ima zdaj že 1:20 prednosti.

173 km do cilja – glavnini je uspelo pobegniti šesterici: Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jesus Herrada (Cofidis), Omer Goldstein (Israel Premier Tech), Harry Sweeny (Lotto Soudal) in Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck). Iz glavnine še skačejo posamezni kolesarji in se poskušajo pridružiti ubežnikom. Vodilna skupina ima 27 sekund prednosti.

12:34 (190 km do cilja) – z nekaj zamude so kolesarji dosegli kilometer nič in etapa se je začela zares. Pričakujemo lahko hud boj za mesto v ubežni skupini.

NTTpredictor pa danes največ možnosti za etapno zmago pripisuje …

Successful break, bunch sprint, long-range attack? With a cat-1⃣ climb summit just under 70km to go and a fast run-in, stage 7 of #LaVuelta22 could go any way.



The #NTTpredictor is expecting a sprint finish with the fast men having the spotlight in Cistierna 🇮🇪🇩🇰🇩🇪@lavuelta pic.twitter.com/OoymrCxRsx — letourdata (@letourdata) August 26, 2022

Start: ob 12.15 so se kolesarji podali na zaprto vožnjo, sedma etapa 77. Vuelte se bo začela zares ob 12.30.

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥



🚩 Camargo

🏁 Cistierna

⏰ 12:30 CET > 17:15 CET

📏 190 km



🏔1⃣c Puerto de San Glorio

💚 Las Salas



+ info ➡️ https://t.co/VlD9THAybA#LaVuelta22 pic.twitter.com/ommXspE90o — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2022

Tudi danes sta zaradi okužb s koronavirusom izpadla dva kolesarja, na startu se nista pojavila Italijan Andrea Vendrame in Finec Jaakko Hanninen (oba AG2R Citroën). Startalo je tako 176 kolesarjev.