Rogličevi so se namenoma odrekli rdeči majici: Z veseljem smo to storili

"Vsak dan, ko se lahko naši fantje malce sprostijo in drugi prevzamejo vajeti, nam pride prav." Foto: Jumbo-Visma "Bil je dober pobeg s kolesarji, ki so si zaslužili nositi rdečo majico. To ima zdaj primeren kolesar. Čestitam ekipi FDJ za dobro predstavo," je povedal Niermann in pojasnil: "Bil je dober dan, a bi zelo težko ujeli ubežnike, zato smo se odločili, da se odrečemo rdeči majici. Pretežko bi bilo nadzirati dirko tri tedne."

Danes lahko kolesarji Jumbo-Visme dirkajo malce bolj sproščeno, saj morajo dirko drugi nadzorovati. "Vsak dan, ko se lahko naši fantje malce sprostijo in drugi prevzamejo vajeti, nam pride prav," meni športni direktor nizozemske ekipe, ob tem pa si je malce oddahnil, ko je kapetan moštva Primož Roglič v četrti etapi pokazal, da je v zmagoviti formi.

Zasavec je imel po padcu v peti etapi letošnje Dirke po Franciji nemalo težav s poškodbami, zato ni bilo povsem jasno, v kakšnem stanju prihaja na Vuelto, kjer zdaj lovi svojo četrto zaporedno zmago, s katero bi se vpisal med nesmrtne junake španske pentlje.

"Tista njegova predstava ni bila presenečenje, je bila pa lepa potrditev, da je v formi," je o Rogličevi torkovi zmagi povedal Niermann. "Saj smo vedeli, da je, ampak vseeno je bilo nekaj nejasnosti, kako se bo spopadel s konkurenco. Rekel bi, da se je kar dobro," je še povedal Nemec.

Preberite še: