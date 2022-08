Avstralcu etapa, Roglič izgubljal čas proti tekmecem za skupno zmago

Evenepoel je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, drugi je Rudy Molard z 21 sekundami zaostanka, tretji pa Enric Mas (+ 0:28). Primož Roglič je četrti, za Evenepoelom zaostaja 1:01.

😶‍🌫️Niebla y dureza en el ÚLTIMO KM para dar la victoria a @JayVine3 - @AlpecinDCK ¡Disfrútalo con @CarrefourES ! 🏔️On a misty final climb of the tough Pico Jano ascent Vine (Alpecin-Deceuninck) was the strongest! Relive the final KM thanks to Carrefour! #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/GF2AVCYYaX

"Danes pač nisem imel nog za zmago, boril sem se vse do cilja. Še vedno je daleč do konca dirke, številni si jo želijo dobiti. Danes smo res nekaj izgubili, morda v prihodnjih dneh pridobimo. Vse je v redu, gremo naprej," je takoj po etapi povedal Roglič.

Drugi slovenski predstavnik na dirki Jan Polanc (UAE Emirates) je bil danes 40. (+ 6:32), v skupnem seštevku pa je na 36. mestu.

Dirka po Španiji, potek 6. etape:

Cilj: 26-letni Avstralec Jay Vine se veseli prve profesionalne zmage! Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) je danes zasedel drugo mesto, tretji je bil Španec Enric Mas (Movistar), Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj prišel na petem mestu, 1:37 za zmagovalcem.

Zadnji kilometer - Jay Vine (Alpecin - Deceuninck) se pelje zmagi naproti, Mas je spet ujel Evenepoela, za vodilnim pa zaostajata 21 sekund. Zaostanek Ayusa se bliža minuti, Rogličeva skupina je 1:20 za vodilnim Avstralcem.

2 km do cilja - Remco Evenepoel lovi Jaya Vina, manjka mu še 18 sekund, Mas ne more držati Belgijca, Ayuso je še vedno 43 sekund za vodilnim, Rogličeva skupina zaostaja več kot minuto.

3 km do cilja - Vine vztraja 25 sekund pred Masom in Evenepoelom, Ayuso vozi 40 sekund za Avstralcem, skupina s Primožem Rogličem zaostaja dobro minuto.

5 km do cilja - Vine vozi 23 sekund pred Padunom, Masom in Evenepoelom, 33 pred Ayusom in 40 pred Rogličem, Sivakovom in Yatesom.

6 km do cilja - Jay Vine je prevzel vodstvo, Paduna sta ujela Evenepoel in Mas, Rogliča je za seboj pustil še Juan Ayuso (UAE Emirates).

Etapa 6⃣ Stage | 🏁 - 7 km



💥 ¡Acelera @EvenepoelRemco! El belga marca un ritmo muy duro que hace sufrir a los favoritos.



⚡️Evenepoel accelerates! The young Belgian sets a brutal pace which makes the favourites suffer.



👉https://t.co/izln1vfYAY#LaVuelta22 pic.twitter.com/axGaUxVbwi — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

7 km do cilja - Remco Evenepoel in Enric Mas sta ušla Rogliču in Sivakovu! Marc Padun ima še 10 sekund prednosti pred Vinom in 25 pred Evenepoelom in Masom.

8 km do cilja - Marku Padunu s 40 sekundami zaostanka sledi Avstralec Jay Vine, favoriti z Rogličem, Evenepoelom, Masom in Siovakovom so 55 sekund za vodilnim Ukrajincem.

9 km do cilja - Padun vzdržuje minuto prednosti pred zasledovalci, iz skupine favoritov so skočili Jay Vine, Davide Villella, Santiago Buitrago, Oscar Cabedo in Elie Gesbert, za njimi še Simon Yates. Kmalu za tem se je odzval še Evenepoel in pospešil, Roglič se ga drži kot klop.

11 km do cilja - Alaphlippe je opravil svoje delo in popustil, Remca Evenepoela zdaj pazi Fausto Masnada. Padun še vedno vozi minuto pred favoriti. Tudi Roglič ima ob sebi še enega pomočnika.

12 km do cilja - Mark Padun se je v zaključni klanec etape zapodil 56 sekund pred glavnino. Na čelu te svetovni prvak Alaphilippe še vedno navija hud tempo.

15 km do cilja - glavnina, tej se je pridružila tudi skupina z rdečim Molardom, je ujela Fernandeza in Masnado, zdaj vozi 51 sekund za Padunom.

16 km do cilja - Kolesarji so prevozili še leteči cilj v Santa Cruzu de Iguni:

1. Padun, 20 točk

2. Fernandez, 17

3. Masnada, 15

4. Alaphilippe, 13

5. Evenepoel, 10

20 km do cilja - Padun vztraja 33 sekund pred Fernandezom in Masnado in 55 sekund pred glavnino, na čelu te sta spet Alaphilippe in Evenepoel, Jumbo-Visma s Primožem Rogličem pa se je pritajila. Skupina z rdečim Molardom vozi 45 sekund za glavnino.

O zmagovalcu današnje etape bo odločal zaključni vzpon na Pico Jano (I. kategorija, 12,6 km, 6,5 %).

25 km do cilja - vreme se je spet poslabšalo, močno dežuje, kolesarji pa so preživeli spust s Collade de Brenesa. Padun ima še 25 sekund prednosti pred Masnado in Fernandezom, pa še dobro minuto pred glavnino, ki je ujela vse preostale udeležence izvirne ubežne skupine. Skupina z rdečim Molardom zaostaja še kakšne pol minute za glavnino, skupina s pikčasto majico je še tri minute dlje, zeleni Sam Bennett pa za vodilnim zaostaja šest minut.

35 km do cilja - Marc Padun (EF - EasyPost) je prvi prečkal Collado de Brenes, dobro minuto za njim še Španec Ruben Fernandez (Cofidis), nato 1:25 za vodilnim še Bakelants, Masnada in Oliveira, glavnina oziroma skupina favoritov pa dve minuti za Ukrajincem. Skupino favoritov sicer vlečeta asa Quick-Stepa Julian Alaphilippe in Remco Evenepoel. Zdaj so kolesarji na nevarnem spustu, upajmo na najboljše. Še dobra novica, Carl Fredrik Hagen je sedel nazaj na kolo in nadaljuje dirko, a z velikim zaostankom.

Izidi gorskega cilja, Collada de Brenes (I. kategorija):

1. Padun 10 točk

2. Fernandez 6

3. Masnada 4

4. Oliveira 2

5. Bakelants 1

39 km do cilja - Ukrajinec Mark Padun (EF Education - EasyPost) se je sam odpeljal v vodstvo, 15 sekund za njim vozi Masnada, 20 Bakelants in Brenner, 25 Fernadez, Oliveira, Groves, Meurisse in Azparren, glavnina pa 1:57. V ospredju te so se zbrali favoriti. Tudi Primož Roglič. "Videti moramo, kako se bo dirka razvijala, vendar je zaključek navkreber, zato moramo zagotovo biti tam z najboljšimi," je pred etapo povedal Zasavec.

40 km do cilja - skupine na klancu razpadajo, v ospredju je ostala le še osmerica Bakelants, Padun, Oliveira, Fernandez, Brenner, Meurisse, Masnada in Azparren, pred glavnino ima še 1:40 prednosti, med obema skupinama je še nekaj kolesarjev.

⏪💥 Caída en el pelotón | Crash



Varios corredores se han ido al suelo en una curva. 🇳🇴 @CFHagen el más afectado.



😥Several riders have gone to the ground on a corner. 🇳🇴 Hagen - @IsraelPremTech the most damaged. #LaVuelta22 pic.twitter.com/ezwb6ijf9b — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

43 km do cilja - na enem od spustov z nekategoriziranega klanca je prišlo do padca, na tleh sta se znašla tudi Gregor Mühlberger (Movistar) in Carl Fredrik Hagen (Israel Premier Tech), ta je obležal na cestišču, kaže, da jo je huje skupil in dirke najverjetneje ne bo mogel nadaljevati. Padel je tudi Italijan Cataldo.

Dziś na pewno nie można powiedzieć że nic się nie dzieje podczas szóstego odcinka#LaVuelta22 pic.twitter.com/XzAtBrxbWn — Olek Sieradzki (@oleksieradz) August 25, 2022

Dario Cataldo hits the deck 💦💥



Will we see more crashes due to the wet conditions this afternoon? 😬#LaVuelta22 | @discoveryplusUK — Eurosport (@eurosport) August 25, 2022

45 km do cilja - na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštva Ineos Grenadiers in zaostanek za ubežniki hitro zmanjšali na 2:50. Je pa za glavnino zaostal nosilec zelene majice Sam Bennett, zaostajajo tudi Pierna, Hayter, Froome in nosilec pikčaste majice Langellotti.

53 km do cilja - kolesarji se približujejo začetku vzpona na Collada de Brenes, prednost ubežnikov je spet upadla na 4:25. Dežuje zdaj nekoliko manj intenzivno, vseeno pa bodo spusti danes nadvse zahtevni, cesta je namreč mokra.

⏪ Etapa 6⃣ Stage | 🏁 - 5⃣0⃣ km



😅 El pelotón hoy tiene de invitada a la lluvia.

🌧️🌧️ The peloton get a taste of the northern Spanish rain.



🚴‍♂️ La fuga mantiene la ventaja | The break maintain a significant gap.



⏱️ 5:02" para ellos | is their lead#LaVuelta22 pic.twitter.com/Uqd2hWtgw1 — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

Zmagovalec Gira stavi na Rogliča

Veliko se danes pričakuje tudi od Avstralca Jaija Hindleyja (Bora-Hansgrohe), zmagovalca letošnjega Gira. "Danes je pomemben dan, prvi preizkus favoritov za skupno zmago, mislim pa, da je žogica na Rogličevi strani igrišča. Ima pa nekaj razkošja v tem, da lahko vozi malce bolj obrambno, a mu zaključek etape ustreza. Predstavljam si, da bo v konec prišla manjša skupina in sprintala za etapno zmago. Roglič je v četrti etapi pokazal, da je v tem odličen, zato menim, da je favorit, če pobegu ne uspe," pa je povedal pred etapo.

Etapa 6⃣ Stage | 🏁 - 62 km



🇧🇪@EvenepoelRemco - @qst_alphavinyl y 🇪🇸@juann_ayuso - @TeamEmiratesUAE tras solucionar problemas mecánicos ya vuelven al pelotón.



🧰 Remco Evenepoel and Juan Ayuso both have mechanical issues before returning back up to the bunch.#LaVuelta22 pic.twitter.com/UKniMg7irL — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

65 km do cilja - prednost vodilne deseterice je spet presegla pet minut, kolesarjem moštva Groupama - FDJ na čelu glavnine pomaga še Quick-Step Alpha Vinyl, karavana pa se približuje vzponu Collada de Brenes (I. kategorija, 6,8 km, 8,2 %).

⏪ Etapa 6⃣ Stage | 🏁 - 75 km



🚴‍♂️ La fuga de 1⃣0⃣ corredores continúa con ventaja a la espera de las subidas decisivas.

🌧️ The 1️⃣0️⃣ man break maintain their gap ahead of the serious climbs to come.



⏱️ 4:28 para ellos | is their lead#LaVuelta22 pic.twitter.com/5QCw7lcADx — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

76 km do cilja - prednost ubežnikov še kar upada, zdaj znaša še 4:29, kar pomeni, da je Rudy Molard spet varno v vodstvu na dirki, je pa imel Francoz mehansko okvaro, zaradi predrte pnevmatike je moral počakati spremljevalni avto, a se je nato hitro spet priključil glavnini. Karavana je zapustila Baskijo in vstopila v Kantabrijo.

🍃☁️ 𝐂 𝐀 𝐍 𝐓 𝐀 𝐁 𝐑 𝐈 𝐀



🥰 ...o como 𝒆𝒏𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂𝒓𝒔𝒆.



📸 @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/PJ8YWpkcZy — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

83 km do cilja - nad cestami, po katerih poteka šesta etapa Vuelte, se nabirajo temni oblaki, začelo je že rahlo deževati, napovedane so nevihte. Mokra in spolzka cesta bo za kolesarje še posebej nevarna na spustih.

87 km do cilja - na spustu v dolino je razlika med vodilno deseterico in glavnino spet upadla na okroglih pet minut. V nasprotju z računalniškim algoritmom podjetja NTT, ki je kot favorite današnje etape navedel Rogliča, Richarda Carapaza in Enrica Masa, številni strokovnjaki danes največ možnosti za etapno zmago pripisujejo mlademu belgijskemu asu Remcu Evenepoelu (Quick-Step Alpha Vinyl). "Rogla je videti močan in samozavesten, pokazal je že odlično predstavo in je danes zagotovo eden od favoritov," pa je povedal mladi Belgijec.

100 km do cilja - kolesarji so opravili klanec II. kategorije, zdaj jih čaka nekaj bolj ravninskih kilometrov, ob koncu etape pa dva veliko zahtevnejša klanca prve kategorije. Ubežna deseterica vztraja slabih šest minut (5:55) pred glavnino.



Izidi gorskega cilja, Puerto de Alisas (II. kategorija):

1. Fernandez 5 točk

2. Cataldo 3

3. Azparren 1

111 km do cilja - začel se je vzpon na Alisas, ubežniki vozijo 5:50 pred glavnino.

110 km do cilja - prednost ubežnikov je zdaj presegla pet minut (5:37), kar pomeni, da je Jan Bakelants virtualno v rdeči majici. Belgijec za Molardom v skupnem seštevku zaostaja 5:02.

120 km do cilja - Groupama je vedno nadzoruje tempo na čelu glavnine, deseterica ubežnikov vozi 4:47 pred njo. Kolesarji se bližajo prvemu kategoriziranemu klancu dneva, Puerto de Alisas (II. kategorija, 8,7 km, 5,8 % povprečnega naklona).

💨 ¡Día de duro de trabajo al frente del pelotón para @GroupamaFDJ!



𝑴𝒊𝒔𝒊𝒐́𝒏 ➡ Defender ❤️ La Roja

𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 ➡ Protect ❤️ La Roja



💪 Working hard at the front of the group today!#LaVuelta22 pic.twitter.com/KMzh4tSfvm — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

140 km do cilja - prednost ubežnikov se je ustalila pri 4:15, na čelu glavnine so kolesarji francoske ekipe Groupama - FDJ, ki danes branijo rdečo majico Rudyja Molarda.

🇫🇷 @Rudymolard - @GroupamaFDJ: vestirá La Roja por 2ª vez en su carrera. Lo consiguió en la etapa 5 de la edición 2018 y lo portó durante 4 días.



Molard wears ❤️ for the 2nd. time in his career. He already took it on day 5 of the 2018 edition and held it for 4 days.#LaVuelta22 pic.twitter.com/SVzfnmEwxb — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

Lani grdo padel, danes spet kolesari v rdeči majici

Dvaintridesetletni Francoz Rudy Molard danes še drugič v karieri nosi rdečo majico vodilnega na Vuelti, na tej dirki je vodil že leta 2018 (tedaj je rdečo majico oblekel po peti etapi in jo nato nosil štiri dni), lani pa je špansko pentljo končal predčasno. V 16. etapi je grdo padel in z zlomljenimi rebri ter sesedenimi pljuči dirke ni mogel nadaljevati. "Nisem vedel, ali se bom sploh še lahko vrnil na vrhunsko raven, a leto pozneje spet vodim na grand touru!" je bil vesel po včerajšnjem prevzemu vodstva. "Vedno je treba verjeti," je še dodal v čustvenem govoru. Letos dirka na svoji peti Vuelti, za katero pravi, da je njegova najljubša od treh velikih dirk.

148 km do cilja - ubežna deseterica zdaj vozi že 4:10 pred glavnino.

153 km do cilja - prednost vodilne deseterice je narasla na 3:35. Računalniški algoritem NTTpredictor je kot prvega favorita za današnjo zmago določil Primoža Rogliča.

181.2km finishing on the Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo has the #NTTPredictor picking the climbers as its favourites for today!



Can @rogla 🇸🇮 win another stage?

Will @RichardCarapazM 🇪🇨 take the opportunity?

Or will @EnricMasNicolau 🇪🇸take the top step?@lavuelta pic.twitter.com/63pR9mzfo1 — letourdata (@letourdata) August 25, 2022

160 km do cilja - tempo na čelu glavnine narekuje Molardova Groupama - FDJ, ta je ubežnikom dovolila že na več kot dve minuti prednosti.

164 km do cilja - ubežniki hitro pridobivajo prednost, v tem trenutku vozijo 55 sekund pred glavnino. V skupnem seštevku je med vodilno deseterico najvišje uvrščen Jan Bakelants, ta za nosilcem rdeče majice, Francozom Rudyjem Molardom (Groupama - FDJ), zaostaja 5:02.

Tukaj je še nekaj zanimivih posnetkov z včerajšnje etape:

😍 Sentir que la afición te da el extra que te falta. Vívelo con las cámaras OnBoard gracias a Europcar.



⚡️ Check out the OnBoard action from an epic stage at #LaVuelta22 with the Basque fans motivating the riders with their cycling passion ❤️ Thanks to Europcar.



#LaVuelta22 pic.twitter.com/QjB0niy4dD — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

170 km do cilja - glavnini se je uspelo odlepiti deset kolesarjev. Bežijo Španca Ruben Fernandez (Cofidis) in Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ukrajinec Mark Padun (EF Education-EasyPost), Belgijca Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) in Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Portugalec Nelson Oliveira (Movistar), Italijana Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl) in Dario Cataldo (Trek-Segafredo), Avstralec Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) in Nemec Marco Brenner (Team DSM).

177 km do cilja - poskus Iturrie je bil zatrt v kali, glavnina je spet strnjena, vrstijo se skoki.

179 km do cilja - kot običajno so se takoj po uradnem startu začeli skoki iz glavnine, nekaj prednosti si je privozil Španec Mikel Iturria (Euskatel - Euskadi).

12.36 (18,2 km do cilja) - kolesarji so prevozili kilometer nič in šesta etapa se je začela!

Start: ob 12.25 so se kolesarji odpravili na zaprto vožnjo v Bilbau, ob 12.37 naj bi prevozili kilometer nič in šesta etapa 77. Vuelte se bo začela zares. Na 181,2-kilometrsko pot se je podalo 178 tekmovalcev.

🏁 ¡Salida neutralizada de la etapa 7⃣!



🏁 Neutralised start of Stage 7⃣!



❤️ 𝑩𝒊𝒍𝒃𝒂𝒐#LaVuelta22 pic.twitter.com/3D18T8nK6n — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2022

Danes na startu ni bilo Čeha Jana Hirta (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), ki je bil pozitiven na testu na novi koronavirus.

Unfortunately, Jan Hirt will not appear at the start of stage 6 after returning a positive test for COVID-19 this morning. See you back on the roads soon, Jan 🍀 #LaVuelta22

📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/m9PTMRE0Jo — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) August 25, 2022