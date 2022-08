Jubilejna deseta za Rogliča: "Imel sem noge in sem šel"

"Zadnje dni si podajamo to rdečo majico in zdaj sem prišel na vrsto jaz," se je v cilju četrte etape 77. Dirke po Španiji smejalo slovenskemu šampionu Primožu Rogliču, do danes že četrtemu članu moštva Jumbo-Visma, ki je oblekel majico vodilnega na letošnji Vuelti. Zasavec je s silovitim sprintom v klanec osvojil etapo in prevzel skupno vodstvo. "Tako naj zdaj ostane do Madrida," pa je povedal njegov moštveni kolega Edoardo Affini.

Primož Roglič, zmagovalec zadnjih treh španskih pentelj, je danes zagospodaril na Vuelti, ko je v izjemnem slogu dobil četrto etapo, 152,5 kilometra dolgo preizkušnjo od Vitorie-Gasteiza do Laguardie. Na kratkem, a strmem zaključnem klancu je odbil vse napade, prikazal silovit sprint in strl Danca Madsa Pedersena (Trek - Segafredo).

Ta tudi nad drugim mestom ni bil pretirano razočaran. "Dobro, ko te premaga tak as, kot je Primož, ni tako hudo. Zelo očitno je bil danes najmočnejši," je Danec povedal v cilju v Laguardii.

Roglič je osvojil svojo jubilejno deseto zmago na Dirki po Španiji, s tem je rekorder med Slovenci po številu zmag na treh največjih dirkah sveta. "Noro. Res sem super vesel," se mu je smejalo v cilju. In katera od teh desetih je bila najtežja, je zanimalo novinarje. "Vsekakor ta danes, zaključni klanec je bil težak, predvsem zaradi hudega tempa," je odgovoril Kisovčan.

Zasavec je dobil svojo deseto etapo na španski pentlji, s tem je slovenski rekorder na največjih dirkah sveta. Foto: Guliverimage

Slovenci z etapnimi zmagami na tritedenskih dirkah: - Dirka po Italiji:

3 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Jan Polanc

1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik - Dirka po Franciji:

9 zmag: Tadej Pogačar

3 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Matej Mohorič - Dirka po Španiji:

10 zmag: Primož Roglič

3 zmage: Tadej Pogačar

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič

"Težko je bilo ves dan, super hitra etapa je bila. V zaključku se je ponudila priložnost za etapno zmago, imel sem noge in sem šel," je še povzel dogajanje s prve španske etape na letošnji Vuelti, ob tem pa opozoril: "Je pa to šele začetek Vuelte, a kot vselej je bolje biti spredaj z nekaj sekundami prednosti."

Rdeča naj zdaj ostane Rogličeva do Madrida

Po Robertu Gesinku, Miku Teunissenu in Edoardu Affiniju, ki je v rdeči majici kolesaril danes, je Roglič zdaj že četrti kolesar moštva Jumbo-Visma, ki bo oblekel ta dragoceni in prestižni kos oblačila. "Zadnje dni si podajamo to rdečo majico in zdaj sem prišel na vrsto jaz. Videli pa bomo, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi," se je pošalil slovenski as, njegov italijanski kolega, ki je danes užival v majici vodilnega, a vseeno vestno opravil vlogo pomočnika, pa je pripomnil: "Bilo mi je v čast, a zdaj upam, da bo rdeča ostala na istih ramenih vse do konca."

"Zadnje dni si podajamo to rdečo majico in zdaj sem prišel na vrsto jaz." Foto: Guliverimage

Po še enem težavnem Touru, ki ga je predčasno končal zaradi poškodb ob grdem padcu v peti etapi, je Roglič spet v odlični formi in pripravljen, da se z dobrim dirkanjem v Španiji potolaži po razočaranju v Franciji. "Bil je že čas. Izjemno, kajne?" je prikimal opazki, da je današnja zmaga obliž na rano s Toura. "Uživam že od prve etape in tistega ekipnega kronometra. Ob sebi imam odlično ekipo, vse je super. S fanti samo uživamo, veselimo se prihodnjih dni," je dodal.

Pa bo zdaj vodstvo branil vse do Madrida ali se bo nadaljevalo podajanje rdeče majice? Rogliču je vseeno: "Morda rdečo majico obleče še kdo od naših, na vrsti je Sepp Kuss, meni je pomembno, da jo bom imel v Madridu."

Že jutri Rogliča in njegove kolege iz Jumbo-Visme čaka prvi dan branjenja rdeče majice na zahtevni peti etapi Vuelte. Ta bo daljša (187 km) in še zahtevnejša od današnje, kolesarje bo izzvala s petimi kategoriziranimi klanci (tremi tretje in dvema druge kategorije), a bo cilj na ravnini, ne v klanec.

Izidi 4. etape: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 3;31:05

2. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo)

3. Enric Mas (Špa/Movistar)

4. Quentin Pacher (Fra/Groupama-FDJ)

5. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers)

6. Ben O'Connor (Avs/AG2r Citroën)

7. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers)

8. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl)

9. Wilco Kelderman (Niz/Bora - Hansgrohe)

10. Jai Hindley (Avs/Bora - Hansgrohe) vsi isti čas

...

55. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 0:35

... Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 11;50:59

2. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) + 0:13

3. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers) 0:26

4. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers)

5. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas

6. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 0:27

7. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:33

8. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) isti čas

9. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) 0:51

10. Simon Yates (Vbr/BikeExchange - Jayco) isti čas

...

39. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:21

...

