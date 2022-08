Primož Roglič zagospodaril na Vuelti: z etapno zmago v rdečo majico!

Dirka po Španiji, potek 4. etape:

Cilj: Primož Roglič je dobil zaključni sprint in dobil četrto etapo ter prevzel skupno vodtsvo na dirki!

Izidi 4. etape:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 3;31:05

2. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo)

3. Enric Mas (Špa/Movistar)

4. Quentin Pacher (Fra/Groupama-FDJ)

5. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers)

6. Ben O'Connor (Avs/AG2r Citroën)

7. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers)

8. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl)

9. Wilco Kelderman (Niz/Bora - Hansgrohe)

10. Jai Hindley (Avs/Bora - Hansgrohe) vsi isti čas

...

55. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) + 0:35



Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 11;50:59

2. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) + 0:13

3. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers) 0:26

4. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers)

5. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas

6. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 0:27

7. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 0:33

8. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) isti čas

9. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) 0:51

10. Simon Yates (Vbr/BikeExchange - Jayco) isti čas

...

39. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 1:21

Kenny Elisonde je oripravljal teren za napad Madsu Pedersenu, ko se je mimo njiju hladnkrvno odpeljal 32-letni Zasavec in se do cilja ni več pustil ujeti.

Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo) je bil drugi, Španec Enric Mas (Movistar) tretji.

1 km do cilja - Roglič se pripravlja za zaključni sprint v klanec, na ozki cesti je nekaj prerivanja med kolesarji.

4 km do cilja - Kolesarji so v razgibanem in tehnično zahtevnem zaključku etape, Roglič je v precej veliki skupini favoritov.

7 km do cilja - Ko se je cesta poravnala, je v vodstvo skočil Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), skupina favoritov se je spet zbrala. V osrepdje so se prebili tudi kolesarji moštva Ineos Grenadiers.

12 km do cilja - Remco Evenepoel divja na spustu, sledi mu Primož Roglič, glavnina je raztrgana, na spustu je padel Čeh Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma).

Izidi gorskega cilja, Puerto de Herrera (III,. kategorija):

1. Roglič 3 točke/3 bonifikacijske sekunde

2. Alaphilippe 2/2

3. Vine1/1'

⏪💥 Así aceleraba el campeón del mundo 🇫🇷 @alafpolak1 en la parte final del puerto de Herrera para lanzarse en el descenso.



🌈 accelerates on the final part of the climb to lead the way on the descent. @loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/a6we0sQ3Cb — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2022

15 km do cilja - Julian Alaphilippe je pred gorskim ciljem skočil iz glavnine, sledil mu je Primož Roglič in ga prehitel do vrha ter prvi prečkal prelaz Herrera.

16 km do cilja - Jumbo-Visma diktira hud tempo v klanec in Rogličevim tekmecem onemogoča napade.

20 km do cilja - Favoriti se nabirajo na čelu glavnine, tempo je hud, sprinterji so že odpadli.

⏪Etapa 4⃣ Stage | 🏁 - 18 km



🥵 El puerto de Herrera está haciendo mucho daño en el pelotón. ¡@TrekSegafredo marca el fuerte ritmo!



🥵 The Puerto de Herrero climb is a tough one and it's Trek Segafredo driving the bunch at a hard pace!#LaVuelta22 pic.twitter.com/C0WeVD1An2 — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2022

21 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Herrera (III. kategorija, 7,3 km, 4,8%), vodilni v skupnem seštevku, Italijan Edoardo Affini je opravil svoje delo za Jumbo-Vismo in popustil, kar pomeni, da bo rdeča majica danes spet menjala lastnika. Morda jo obleče Primož Roglič.

35 km do cilja - Beg je končan, glavnina je pogoltnila še zadnje tri ubežnike.

34 km do cilja - Kolesarji so opravili še z letečim ciljem v Lagranu, dobil ga je Britanec James Shaw. Medtem je imel Irec Sam Bennett mehansko okvaro.

⏪ Etapa 4⃣ Stage | 🏁 - 30 km



🔥Ya sin fuga, el ritmo del pelotón sigue siendo alto

🚴No break anymore, hard pace in the bunch!



👉https://t.co/izln1uYnJq#LaVuelta22 pic.twitter.com/VhW9IS0cA5 — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2022

Izidi letečega cilja v Lagranu:

1. Shaw 20 točk

2. De Marchi 17

3. Lutsenko 15

4. Pedersen 13

5. Bennett 10

40 km do cilja - Glavnina se je vodilni trojici približala na vsega 20 sekund, medtem pa je za glavnino zaostala skupina dvanajstih kolesarjev z Van den Bergom, Merlierjem, Hitrom, De Gendtom, Degenkolbom ...

50 km do cilja - Iz ubežne skupine sta odpadla še Bou in Drizners, na čelo glavnine spo se postavili kolesarji moštva Quick-Step Alpha Vinyl in prednost trojice vodilnih je zdrsnila na 1:13.

Kolesarji se bližajo drugemu kategoriziranemu klancu dneva, Puertu de Herreri (III. kategorija, 7,3 km, 4,8%), nato sledi spust proti Laguardii, tik prd ciljem pa bo še krajši nekategoriziran klanec, ki ima na delih celo 10-odstotni naklon. Trasa danes nadvse ustreza svetovnemu prvaku Julianu Alaphilippu (Quick-Step Alpha Vinyl), ta pa je kot najresnejša konkurenta izpostavil Alejandra Valverdeja (Movistar) in Sergia Higuito (Bora-Hansgrohe).

62 km do cilja - V vodstvu vztraja le še peterica, Okamika je že v glavnini, ta pa vozi 1:38 za ubežniki. Van der Berg in De Gendt vozita 42 sekund za glavnino. Na čelu te so ves čas kolesarji Bore - Hangrohe in Rogličeve Jumbo-Visme.

70 km do cilja - Okamika je izgubil stik z vodilno skupino in jo zdaj lovi, tudi za glavnino je zaostalo nekaj kolesarjev, Pozzovivo, Van der Beg, De Gendt in Merlier zdaj lovijo priključek. Glavnina sicer zdaj vozi 1:38 pred glavnino. V drugi uri etape je bila hitrost kolesarjev 40,3 km/h.

Tukaj pa je nekaj zanimivih utrinkov s tretje etape:

😎 Siente la emoción de la etapa 3⃣ desde dentro del pelotón con las cámaras OnBoard gracias a Europcar.



🔎 Check out the best OnBoard moments from Stage 3⃣ on Sunday thanks to Europcar.#LaVuelta22 pic.twitter.com/hQrLeCKGtR — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2022

78 km do cilja - Prednost ubežnikov je spet padla, zdaj vozijo 2:15 pred glavnino.

90 km do cilja - Prednost vodilne šesterice je na vzponu narasla na 2:50, vrh pa so ubežniki prečkali 2:40 pred glavnino. Gorski cilj je osvojil Joan Bou. Ta je prevzel vodstvo v seštevku za najboljšega hribolazca na dirki in bo jutri nosil pikčasto majico.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Opakua (II. kategorija):

1. Bou 5 točk

2. Drizners 3

3. Okamika 1

91 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Puerto de Opakua, šesterica ubežnikov 2:28 pred glavnino. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost karavane kar 47,3 km/h!

115 km do cilja - Glavnina nadzoruje ubežnike, dopušča jim le 2:25 prednosti, kolesarji pa se počasi približujejo prvemu kategoriziranemu klancu dneva, Puertu de Opakui (II. kategorija). Gre za 5-kilometrski vzpon s 6,9-odstotnim povprečnim naklonom, vrh je na 1020 metrih nad morjem in 90,6 kilometra pred ciljem današnje etape.

130 km do cilja - Glavnini so poskušali pobegniti še nekateri kolesarji, zdaj poskušata red vzpostaviti ekipi Bora - Hansgrohe in Jumbo - Visma. Prednost šesterice ubežnikov narašča počasi, zdaj znaša 2:30.

138 km do cilja - Lucenku in De Marchiju so se pridružili še štirje ubežniki, glavnina pa je popustila. Bežijo torej Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana), Italijan Alessandro De Marchi (Israel - Premier Tech), Britanec James Shaw (EF Education-EasyPost), Avstralec Jarrad Drizners (Lotto Soudal) ter Španca Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). Pred glavnino ima šesterica že več kot dve minuti prednosti.

Lucenko v skupnem seštevku za rdečo majico zaostaja 46 sekund, Shaw 1:19, Bou 1:32, Okamika 1:58, Drizners 2:58 in De Marchi 4:44. V virtualni rdeči majici zdaj tako že kolesari Kazahstanec.

📽️ Etapa 4⃣ Stage | 🏁 - 143 km



🚴‍♂️ Se siguen sucediendo los ataques al frente del pelotón.



⚡️@euskaltelteam, @Lotto_Soudal y @BurgosBH.



🚴‍♂️ More attacks from the front of the peloton.#LaVuelta22 pic.twitter.com/5xzfCquAdl — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2022

141 km do cilja - Kazahstanec in Italijan vztrajata v vodstvu, še številni se jima poskušajo pridružiti, glavnini zdaj nekoliko bežijo še Jarrad Drizners (Lotto Soudal), James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi).

148 km do cilja - Takoj po startu so se začeli napadi, nekaj prednosti sta si zdaj prikolesarila le Kazahstanec Aleksej Lucenko (Astana) in Italijan Alessandro de Marchi (Israel - Premier Tech).

Napreden, učeči se računalniški algoritem podjetja NTT (nekoč Dimension Data) NTTPredictor je izbral tri favorite za današnjo zmago. NTTPredictor svoje napovedi računa na podlagi množice podatkov o kolesarjih, ki jih je zbrala UCI v zadnjih šestih letih, upošteva značilnosti tekmovalcev, njihove dosežke na specifičnih trasah, moč njihovih ekip ...Tudi Rogliču danes pripisuje veliko možnosti za zmago.

Stage 4 of #LaVuelta22 and into Spain! 🇪🇸

The #NTTPredictor has chosen 3 very different riders as its favourites today.

- World Champion @alafpolak1 🥇

- @Mads__Pedersen who won the equally lumpy stage 13 of the #TDF2022

- @rogla winner of the last 3 #LaVuelta ❤️@lavuelta pic.twitter.com/G9pVqKfWKG — letourdata (@letourdata) August 23, 2022

13.53 (152,5 km do cilja) - Četrta etapa letošnje Vuelte se je začela zares! Kolesarji danes in jutri kolesarijo po Baskiji, domači pokrajini šestih tekmovalcev, Andra Okamike (Burgos-BH), Mikela Lande (Bahrain Victorious), Mikela Bizkarre, Gotzóna Martína, Xabierja Mikela Azparrena in Mikela Iturrie (Euskaltel-Euskadi).

Start: ob 13.40 so se bodo kolesarji podali na zaprto vožnjo v Vitorii-Gasteizu, ob 13.53 naj bi prevozili kilometer nič in prva etapa 77. Vuelte na španskih tleh se bo začela zares. Na pot se je odpravilo 180 kolesarjev. Le Belgijec Steff Cras (Lotto Soudal) in Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tech) v nedeljski tretji etapi nista prišla do cilja.

🏁 ¡Salida neutralizada de la etapa 4⃣!



🏁 Neutralised start of Stage 4⃣!



❤️𝑽𝒊𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂-𝑮𝒂𝒔𝒕𝒆𝒊𝒛#LaVuelta22 pic.twitter.com/swM6JFw8fW — La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2022

V rdeči majici vodilnega bo danes kolesaril Italijan Edoardo Affini, po Robertu Gesinku in Miku Teunissenu še tretji kolesar moštva Jumbo-Visma.