Ircu še drugi sprinterski spopad na Vuelti, rdeča majica spet menja lastnika

Irski sprinterski as Sam Bennett (Bora – Hangrohe) je zmagovalec tretje, 193,5 kilometrov dolge etape Dirke po Španiji, ki se je začela in končala v Bredi na Nizozemskem. Bennett je tako dobil še drugi spopad sprinterjev na letošnji Vuelti, drugo in tretje mesto pa sta danes zasedla Danec Mads Pedersen (Trek – Segafredo) in Britanec Daniel McLay (Arkea Samsic).

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj prišel na 35. mestu v času zmagovalca, Jan Polanc (UAE Emirates) pa na 37., prav tako brez zaostanka za zmagovalcem etape.

⏪Etapa 3️⃣ - Stage 3️⃣ | #LaVuelta22



🇪🇸 Siente la emoción del último kilómetro en una nueva victoria de @Sammmy_Be y @BORAhansgrohe gracias a @CarrefourES.



🇬🇧 Rewatch the last km as Sam Bennett makes it 2 sprint victories in a row in Breda!

#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/RgbBahf8yE — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2022

"Zaključek je bil kar zahteven, saj se je veliko kolesarjev borilo, da bi zasledovalo pravo kolo. Kar nekakšen naravni fenomen je, da me v zaključku tekmeci na obeh straneh prehitijo in stisnejo, zaradi česar imam nekaj težav pri zasledovanju mojega moštvenega kolega Dannyja van Poppela," je najprej razlagal 31-letni Irec.

"Bila je borba, ampak fantje so opravili izjemno delo. Ves čas so pazili name, mi nosili vodo. Etapa ni bila zahtevna, je pa bilo ogromno močnih pospeševanj iz ovinkov. Bili smo kar živčni, ampak na koncu vsi opravili svoje delo. Da sem zmagal dvakrat zapovrstjo, ni le potrditev dobre forme, temveč mi daje dodatno motivacijo za naprej," je še dejal Bennett, ki je danes prišel do svoje 59. karierne zmage, tretje v tej sezoni.

Rdečo majico vodilnega na dirki je prevzel še tretji kolesar Rogličevega moštva Jumbo-Visma, po Nizozemcih Robertu Gesinku in Miku Teunissenu, jo je danes oblekel Italijan Edoardo Affini. Ta je bil danes 20. Roglič je v skupnem seštevku zdaj tretji, pred njim sta le njegova moštvena kolega Affini in Nizozemec Sam Oomen.

"Lepo je, da si lahko delimo to rdečo majico v državi, od koder izvira naša ekipa. Vem, da je bilo za oba moja nizozemska moštvena kolega ter predhodnika to še precej večja čast. Tudi zame je poseben občutek, zato se moram zahvaliti ekipi, ki je o takšnem scenariju razmišljala in mi omogočila, da oblečem to majico," je po etapi dejal Affini.

Skoraj povsem ravninsko etapo – prekinil jo je le en klanec četrte kategorije na 133. kilometru trase -, je zaznamoval beg sedmerice, ki pa jo je imela glavnina ves čas pod nadzorom. Bilo je tudi nekaj padcev, najhuje jo je v enem od teh skupil Kanadčan Michael Woods (Israel PremierTech) in z letošnjo Vuelto že zaključil. Odpeljali so ga v bolnišnico zaradi suma na blažji pretres možganov. Po zadnjih informacijah z njim ni nič hujšega, ostal pa bo na opazovanju.

🪖 El 𝐜𝐚𝐬𝐜𝐨 y la importancia de llevarlo 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞.

❤️ This is why 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐡𝐞𝐥𝐦𝐞𝐭 is so important in cycling.



👏 ¡Ánimo @rusty_woods!

🙏🏻 Wishing Michael Woods - @IsraelPremTech a quick return to action when he is ready....#LaVuelta22 pic.twitter.com/7E909IpYUC — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2022

Jutri je na Vuelti prost dan, v torek pa se dirka nadaljuje v Španiji s 152,2 kilometra dolgo etapo od Vitorie-Gasteiza do Laguardie.

Izidi, 3. etapa (Breda, 193,2 km): 1. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 4;05:53

2. Mads Pedersen (Dan/Trek-Segafredo) isti čas

3. Daniel McLay (VBr/Arkea Samsic)

4. Bryan Coquard (Fra/Cofidis)

5. Fabian Lienhard (Švi/Groupama-FDJ)

6. Tim Merlier (Bel/Alpecin-Deceuninck)

7. Kaden Groves (Avs/BikeExchange-Jayco)

8. Cedric Beullens (Bel/Lotto Soudal)

9. Pascal Ackermann (Nem/UAE Team Emirates)

10. Danny van Poppel (Niz/Bora-Hansgrohe)

...

35. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas

37. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates)

... Skupni vrstni red (3/21): 1. Edoardo Affini (Ita/Jumbo-Visma) 8;20:07

2. Sam Oomen (Niz/Jumbo-Visma) isti čas

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

4. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma)

5. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma)

6. Robert Gesink (Niz/Jumbo-Visma)

7. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:13

8. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) isti čas

9. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers)

10. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers)

...

25. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:33

...

