"Do Madrida je ne potrebujem," se je po uvodnih treh etapah letošnje Dirke po Španiji pošalil Primož Roglič, zmagovalec zadnjih treh izvedb Vuelte, ki bi se s še četrto zmago izenačil z rekorderjem po številu skupnih zmag, španskim kolesarjem Robertom Herasom, bi pa postal prvi, ki bi zmagal štirikrat zapored.

"Kar zadeva konkurenco, bo več pokazal prihajajoči teden, ko bodo na sporedu težje etape, na primer 6. etapa, ki se konča z dvema zahtevnima vzponoma, ali 10. etapa, ko je na sporedu posamični kronometer. Takrat bomo vedeli več," napoveduje slovenski kolesarski as, ki se mu ne mudi obleči rdeče majice vodilnega, je pa v 2. etapi nosil zeleno majico najboljšega po točkah.

A pot do Madrida, kjer se bo zadnja tritedenska dirka na koledarju 11. septembra končala, je še daleč, pred karavano pa številni izzivi.

Roglič je v 2. etapi vozil v zeleni majici najboljšega po točkah. Foto: Guliverimage

Poleg tega Grischa Niermann, športni direktor Jumbo-Visme, priznava, da Roglič občasno še vedno čuti bolečine, ki so posledica grdega padca v 5. etapi letošnje Dirke po Franciji.

"Primož ni stoodstoten. Ni skrivnost, da priprave na dirko niso bile optimalne. Ampak zdaj je tukaj in sem ni prišel zato, da bi dirko končal kot zadnji. Tukaj smo, da se borimo za zmago," je bil v pogovoru za VeloNews jasen Niermann, ki je pohvalil dobro delo ekipe v prvih treh etapah.

Vse tri so bile v znamenju kolesarjev Jumbo-Visme. Ti so z izjemno tekočo in usklajeno vožnjo najprej zmagali v ekipnem kronometru, kjer so za 13 sekund prehiteli ekipo Ineos Grenadiers.

V ekipi so se dogovorili, da bo ciljno črto prvi prečkal Robert Gesink, večni pomočnik, ki mu je tako pripadla čast, da prvi obleče rdečo majico vodilnega. Ker se je to zgodilo pred njegovimi rojaki na Nizozemskem, je bila poteza vredna še veliko več.

