Šef zažugal Alaphilippu: Upam, da ne bo uporabil lanskega trika

"Upam, da ne bo uporabil lanskega trika, ko je Tour de France uporabil kot pripravo za svetovno prvenstvo. To lahko narediš enkrat, ampak jaz ga ne plačujem za to," je bil v pogovoru za flamski časnik DeMorgen jasen šef Quick-Stepa Patrick Lefevere. Od 30-letnega Francoza na španski pentlji pričakuje veliko, čeprav bo prvi adut belgijske ekipe tam mladi Remco Evenepoel. "Na Vuelti od Juliana pričakujem nekaj več kot zgolj pomoč Remcu," pravi Lefevere.

V Avstralijo po tretjo mavrično majico

Alaphilippe je grdo padel na aprilski klasiki v Belgiji, bil zaradi izpada treninga preslabo pripravljen, da bi si zagotovil mesto v ekipi za največjo dirko leta Tour de France, nato pa se je na julijski Dirki po Valoniji okužil še s koronavirusom. Ta mesec je že dirkal na Tour de l'Ain, zdaj pa je zanj na vrsti še Vuelta, a njegov glavni cilj sezone je bržkone le septembrsko svetovno prvenstvo v Avstraliji, na katerem bo poskušal osvojiti še tretji zaporedni naslov prvaka v cestni vožnji in se tako izenačiti z rekorderjem Petrom Saganom na vrhu večne lestvice. Le Slovaku je doslej tri naslove svetovnega prvaka uspelo osvojiti zapored.

Francoski zvezdnik bo na Vuelti pod drobnogledom. Foto: Guliverimage

Težje zagovarjati nekoga, ki ima plačo s šestimi ničlami

Lefevere se zaveda, da je imel Alaphilippe v tej ogromno težav – na Barbantski puščici je Alaphilippa iz boja za zmago izločil kar športni direktor moštva Quick Step Alpha Vinyl, ki je s spremljevalnim vozilom ob prehitevanju glavnine povzročil množični padec –, priznava, da je bil njegov povratek težak, a tudi opozarja: "Ni lahka sezona zanj, ampak tudi zame, njegovega delodajalca, ni bila. Vedno bom branil svoje kolesarje, je pa to vseeno malce lažje storiti za nekoga, ki zasluži 70 tisoč evrov, kot za nekoga, ki ima plačo s šestimi ničlami."



Ob Evenepoelu in Alaphilippu bodo za Quick-Step na letošnji Vuelti vozili še Francoz Remi Cavagna, Italijan Fausto Masnada ter Belgijci Pieter Serry, Dries Devenys, Ilan Van Wilder in Louis Vervaeke.

Cavendishova izguba boli

Quick-Step po koncu sezone zapušča britanski sprinterski as Mark Cavendish, za katerega Lefevere ob podaljšanju pogodbe s Fabiom Jakobsenom in Timom Merlierjem preprosto nima dovolj denarja. "To me močno boli," o koncu nadvse plodnega sodelovanja z britanskim veteranom pravi Lefevere. "Prepričan sem bil, da se bo upokojil s koncem sezone 2021, pa si je nato nenadoma premislil. S tem me je spravil v težave, a nam ga je vseeno uspelo zadržati," je še povedal belgijski direktor in dodal, da enkrat pač pride trenutek za konec.

