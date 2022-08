Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

77. Dirka po Španiji se bo začela v Utrechtu na Nizozemskem. To je bilo načrtovano že za leto 2020, a je prirediteljem namene preprečila pandemija koronavirusa. Tokrat bo start Vuelte izven meja Španije mogoč, Utrecht pa bo v petek, 19. avgusta, postal prvo mesto na svetu, ki bo gostilo vse tri velike tritedenske dirke. Leta 2010 se je tam ustavil Giro, leta 2015 pa se je tam začel znameniti Tour. Letos bo imeniten šopek dopolnila še Vuelta.

Začetek v Utrechtu, zaključek spet v Madridu

Kolesarje čaka 3.280,5 kilometra dirkanja, izmed 21 etap je šest ravninskih, dve pretežno ravninski, a s ciljem v klanec, štiri hribovite, sedem gorskih, en posamični in en ekipni kronometer. Potem ko se je lani španska pentlja končala pred katedralo v romarskem središču Santiago de Compostela, se letos vrača na tradicionalno zaključno prizorišče, v prestolnico Madrid.

Za uvod v dirko se bodo kolesarji spopadli na dobrih 23 kilometrov dolgem ekipnem kronometru, nato sledita še dve ravninski etapi v deželi tulipanov, po prvem dnevu premora se dirka nadaljuje v Španiji, natančneje v Baskiji. Prvi resni klanci bodo kolesarje pričakali v šesti etapi, izjemno zanimiv je tudi profil sedme. V tej je namreč en sam kategoriziran klanec, Puerto San Glorio, ki je z 20 kilometri najdaljši na letošnji Vuelti. V osmi se bodo povzpeli na Collau Fancuya, klanec, ki je prvič vključen v traso Vuelte.

"Ljudje resno podcenjujejo škodo, ki jo lahko naredi Sierra Nevada"

Drugi teden se bo začel na jugu Španije s 30-kilometrskim posamičnim kronometrom, nato se bodo podali v gorovje Sierra Nevada, s številnimi klanci, ki jih bodo peljali preko dva tisoč metrov nad morje, med njimi tudi Peñas Blancas in La Pandera. Zadnji teden vključuje vzpenjanje po pokrajini Extramadura z dvema zahtevnima gorskima etapama.

Foto: La Vuelta

O izraziti kraljevski etapi je težko govoriti, ljubitelji kolesarstva so prirediteljem Vuelte celo očitali, da so bili pri sestavljanju trase preveč varčni s pravimi gorskimi preizkušnjami, a je o teh očitkih nekdanji španski profesionalec Fernando Escartín, ki je sodeloval pri trasiranju Vuelte 2022, za CyclingNews dejal: "Na družbenih omrežjih je bilo veliko očitkov, da letošnja dirka nima prave gorske etape, a ti ljudje resno podcenjujejo škodo, ki jo lahko naredi Sierra Nevada."

Profil 15. etape:

Foto: La Vuelta

Pa še nadmorska višina in vročina ...

Na Sierri Nevadi, gori, po kateri se imenuje gorovje na jugu Španije in smučarsko središče na njej, bo cilj 15. etape in z 2.500 metri najvišji gorski cilj na Vuelti. Še pred zaključnim vzponom, za katerega so prireditelji izbrali najtežjo mogočo pot na Sierro Nevado, se bodo kolesarji spopadli še z zahtevnim klancem prve kategorije, Alto del Purche, del zaključnega klanca je še Alto de Hazallanas s povprečnim desetodstotnim naklonom.

V 15. etapi tekmovalce čaka preko štiri tisoč višinskih metrov, pri tem je treba upoštevati še visoko nadmorsko višino in vročino, pa tudi dejstvo, da bodo trpeli že v 14. etapi, ki ima cilj na Sierra de la Pandera (I. kategorija). Jasno je, da bo ta etapa izjemno zahtevna.

Profil 14. etape:

Foto: La Vuelta

Ključna bosta tudi oba kronometra, uvodni ekipni in posamični v deseti etapi. Oba sta ravninska, kar pomeni, da bodo specialisti za klance tam bržkone izgubljali čas. Je pa posamični kronometer umeščen natanko na sredino dirke, kar pomeni, da bodo imeli hribolazci še priložnost izničiti zaostanke. Že v 12. etapi s ciljem na Peñas Blancas (I. kategorija), nato na že omenjenih 14. in 15., gorska cilja sta tudi v zahtevnih 19. in 20. etapi. Zadnja bo s tremi vzponi prve kategorije hud izziv, tedaj bodo kolesarji najbrž že povsem na koncu z močmi.

Profil 20. etape:

Foto: La Vuelta

Roglič lovi Herrasa

Primož Roglič je leta 2019 z zmago na Vuelti postal prvi Slovenec, ki je dobil eno od treh največjih kolesarskih dirk sveta. Tudi takrat se je Vuelta začela z ekipnim kronometrom, Zasavec je rdečo majico vodilnega prevzel z zmago na posamičnem kronometru v deseti etapi in je do konca dirke ni več izpustil iz rok.

Leto kasneje je Roglič zmagal že v prvi etapi 75. Vuelte, nato rdečo majico nosil do pete etape, ko mu jo je slekel Ekvadorec Richard Carapaz. V deseti etapi jo je z etapno zmago spet prevzel Roglič, nato za 12. predal nazaj Južnoameričanu, a le za eno etapo, 13. je bila namreč gorski posamični kronometer, na katerem je slovenski as potrdil svojo premoč in nato v Madridu slavil drugič zapored.

Foto: Reuters

Lani se je španska pentlja začela in končala s posamično vožnjo na čas, obe etapi je dobil Roglič, vodstvo na dirki pa vmes predal najprej Estoncu Reinu Taaramäeju, ta Francozu Kennyju Elissondeju, sedem etap pa je v skupnem seštevku vodil še Norvežan Odd Christian Eiking.

Letos 32-letni nekdanji smučarski skakalec napada rekord na Dirki po Španiji. S četrto zmago bi se na večni lestvici izenačil z Robertom Herrasom, postal bi sploh prvi kolesar v zgodovini, ki bi Vuelto osvojil štirikrat zapored.

Etape 77. Dirke po Španiji Etapa # Datum Kraj Vrsta Dolžina 1. petek, 19. 8. Utrecht - Utrecht (Nizozemska) ekpini kronometer 23,3 km 2. sobota, 20. 8. 's-Hertogenbosch - Utrecht (Nizozemska) ravninska 175,1 km 3. nedelja, 21. 8. Breda - Breda (Nizozemska) ravninska 193,2 km Prost dan ponedeljek, 22. 8. Vitoria (Španija) 4. torek, 23. 8. Vitoria-Gasteiz - Laguardia hribovita 153,3 km 5. sreda, 24. 8. Irún - Bilbao hribovita 187 km 6. četrtek, 25. 8. Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo gorska 180 km 7. petek, 26. 8. Camargo - Cistierna hribovita 190,1 km 8. sobota, 27. 8. La Pola Llaviana/Pola de Laviana - Colláu Fancuaya gorska 154,5 km 9. nedelja, 28. 8. Villaviciosa - Les Praeres. Nava gorska 175,5 km Prost dan ponedeljek, 29. 8. Alicante 10. torek, 30. 8. Elche - Alicante posamični kronometer 31,1 km 11. sreda, 31. 8. ElPozo Alimentación - Cabo de Gata ravninska 193 km 12. četrtek, 1. 9. Salobreña - Peñas Blancas. Estepona gorska 195,5 km 13. petek, 2. 9. Ronda - Montilla ravninska 171 km 14. sobota, 3. 9. Montoro - Sierra de La Pandera gorska 160,3 km 15. nedelja, 4. 9. Martos - Sierra Nevada gorska 148,1 km Prost dan ponedeljek, 5. 9. Jerez de la Frontera 16. torek, 6. 9. Sanlúcar de Barrameda - Tomares ravninska 188,9 km 17. sreda, 7. 9. Aracena - Monasterio de Tentudía hribovita 160 km 18. četrtek, 8. 9. Trujillo - Alto del Piornal gorska 191,7 km 19. petek, 9. 9. Talavera de la Reina - Talavera de la Reina hribovita 132,7 km 20. sobota, 10. 9. Moralzarzal - Puerto de Navacerrada gorska 175,5 km 21. nedelja, 11. 9. Las Rozas - Madrid ravninska 100,5 km

