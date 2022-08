Rogličev moštveni kolega predčasno sklenil kolesarsko kariero

Dumoulin je v letu 2022 načrtoval še nastop v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v avstralskem Wollongongu, a je šest tednov pred preizkušnjo sporočil, da je "rezervoar za gorivo prazen".

Dosedanji moštveni kolega slovenskega asa Primoža Rogliča je v izjavi za javnost dejal, da zadnji meseci niso potekali po načrtih. V zadnjem času ni veliko dirkal, vse moči pa je usmeril v SP v Avstraliji.

"V Avstraliji sem želel nastopiti na podoben način kot v Tokiu, pod mojimi pogoji, z občutkom svobode ter veliko mero motivacije. Opazil sem, da tega ne morem več početi, saj do kolesarstva ne čutim več veselja," je priznal Dumoulin.

.@tom_dumoulin decided to end his cycling career with immediate effect.



"I worked hard for it, took a lot of passion and pleasure from it for many years, and delivered brilliant performances. I will never forget that."



Thanks for all the memories, Tom!