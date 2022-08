Kolumbijski as se vrača ta teden, tokrat zares

Kolumbijski kolesarski as Egan Bernal, zmagovalec Toura (2019) in Gira (2021), se po hudi januarski nesreči na treningu v Bogoti vendarle vrača na dirke. Njegov povratek so sicer napovedovali že na Dirki okoli Burgosa, pa na Vuelti in nazadnje Dirki po Nemčiji, a 25-letnik si je za povratek izbral Dirko po Danski, ki se bo začela jutri.

"Po vsem kar se mi je dagajalo od januarja, je to trenutek, ki sem ga nestrpno čakal, spet dirkati z mojimi moštvenimi tovariši," je dan pred začetkom Dirke po Danski vesel Egan Bernal. Pri trku v avtobus na januarskem treningu v Bogoti se je huje poškodoval, prestal več operacij, grozilo mu je celo, da se ne bo nikoli več usedel na kolo, a trdoživ kot je, se je nanj vrnil že v začetku marca.

Bernal je okreval veliko hitreje, kot so pričakovali tudi njegovi najbolj optimistični navijači in zdaj, le osem mesecev po nesreči, je že dovolj pripravljen za povratek v tekmovalni cirkus. "Ne morem dovolj poudariti, kako težkih je bilo zame teh osem mesecev. Tako fizično kot psihično. Tisti usodni dan in popotovanje, na katerem sem bil odtlej, bodo del mene za vedno. To so stvari, ki jih ne moreš pozabiti," je še povedal Bernal in se spet zahvalil vsem za vso podporo v najtejžjem obdobju kariere.

Ineos Grenadiers na Dansko poleg Bernala pošiljajo še Britanca Gerainta Thomasa in Bena Swifta, Španca Omarja Fraileja, Poljaka Michala Kwiatkowskega, Američana Magnusa Sheffielda, Kostaričana Andreyja Amadorja in še enega Kolumbijca Jhonathana Narvaeza.

Dirka po Danski se bo začela jutri in končala v soboto, kolesarje čakata dve pretežno ravninski etapi, 12-kilometrski posamični kronometer, 240-kilometrska etapa z makadamskimi sektorji, ter za konec še razgibana, hribovita 126,5 kilometra dolga etapa. Slovencev na dirki ne bo.

