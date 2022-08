Kje je Egan Bernal?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal naj bi se po hudi nesreči, ki jo je doživel 24. januarja na treningu v Bogoti, v tekmovalni pogon vrnil že na Dirki po Burgosu, ki se je v Španiji začela danes. Tako so poročali nekateri mediji, prav tako, da naj bi nastopil na letošnji Vuelti. A v Burgosu Bernala ni v ekipi Ineos Grenadiers. Kdaj torej načrtuje vrnitev?

Poročanje italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport, ki je Bernalovo vrnitev napovedal v Burgosu, se je izkazalo za neresnično, 25-letnega Kolumbijca namreč ni v kadru Ineosa za to večdnevno špansko dirko, ki se je začela danes. Barve britanske ekipe tam branijo Andrey Amador, Laurens de Plus, Omar Fraile, Tao Geoghegan Hart, Brandon Rivera, Pavel Sivakov in Carlos Rodriguez.

Pa bo Bernal nastopil na Dirki po Španiji, ki se bo začela v petek, 19. avgusta? Tudi na to so namigovali nekateri mediji, a kot je Kolumbijec povedal Vincenzu Nibaliju na Italijanovem kanalu na omrežju Twich, tudi ta scenarij ni verjeten. Bernal je namreč dejal, da meri na jesenske italijanske klasike.

Sicer je Bernal, ki se je v januarski nesreči na treningu hudo poškodoval, že nekaj časa v procesu treninga. Julija je opravil tudi intenzivne višinske priprave v Andori, posledic padca – na treningu vožnje na čas je z visoko hitrostjo treščil v avtobus – skoraj ne čuti več, odločen pa je, da se še v tej sezoni vrne na tekmovanja.

