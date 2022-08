Pošalili so se na Pogačarjev račun

Ženski Tour de France je v zadnjih osmih dneh kanil veliko pozornosti. Dekleta so tako kot moški pred tem na tritedenski izvedbi prikazala spektakel na dveh kolesih.

Najmočnejša je bila Nizozemka Annemiek van Vlueten, ki kolesari za španski Movistar. V nedeljo je postala kraljica Toura in tako trem zmagam na Giru, medaljam na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih dodala nov mejnik v karieri.

Čestitke so prihajale z vseh strani. Lepe besede ji je namenil letošnji junak moškega Toura Jonas Vingegaard, prav tako slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki je prišel v Francijo pozdravit izbranko Urško Žigart. Tudi mlada slovenska kolesarka se je na Touru pokazala v dobri luči, kar je dober obet za naprej.

Just spotted these two outside the hotel. pic.twitter.com/TNEQqSmOby — Owen Rogers (@OwenRogers) July 31, 2022

Novinar Owen Rogers poroča o ženskem kolesarjenju, in ko je pred hotelom videl dva šampiona, van Vleutnovo in Pogačarja, je poskrbel za lep fotografski spomin, ki ga je delil na družbenem omrežju Twitter. Pod objavo so se nekateri simpatično pošalili na račun slovenskega kolesarja. "Kdo je naključni fant zraven na desni?" "Lepa fotografija, van Vleutnova in njen mehanik." "Brat in sestra." "Nisem vedel, da ima Annemiek mlajšega brata. Vov, če bi imel enak talent. Samo pomislite." "Kako lepo, da si je van Vleutnova vzela čas za navijače. Morda bo mlajši mož enkrat izpolnil svoje želje in osvojil Tour de France." "Za dobro kolesarstva upajmo, da ne bosta imela otrok. Eddy Merckx bo videti kot amater v primerjavi z njunimi otroki."