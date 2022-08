Po preiskavi povezav z drogami so mu prižgali zeleno luč

Kolumbijski kolesar Miguel Angel Lopez se je v zadnjem obdobju znašel v središču dogajanja zaradi preiskave v zvezi s preprodajo nedovoljenih sredstev zdravnika Marcosa Maynarja Mariña. Pri njegovi ekipi Astana so ga prejšnji teden nemudoma suspendirali, ko so preiskave prišle v slepo ulico, pa so mu spet prižgali zeleno luč, tako da bo lahko nastopil na Vuelti.

Španski mediji so poročali, da se je kolumbijski kolesar Miguel Angel Lopez zaradi povezav s kontroverznim zdravnikom Marcosom Maynarjem Mariñom znašel v preiskavi. Temu očitajo preprodajo drog in pranje denarja. Zdravnika so aretirali 11. maja letos, dan po tem, ko se je Lopez sredi četrte etape Dirke po Italiji s ciljem na vulkanu Etna na presenečenje mnogih (domnevno zaradi poškodbe) umaknil z Gira.

Pri Lopezovi ekipi Astana so ga 22. julija takoj suspendirali, zdaj pa so preklicali odločitev, ker so preiskave domnevnih povezav z drogami in pranjem denarja zašle v slepo ulico.