Nad Kolumbijcem se zgrinjajo temni oblaki

Španski mediji poročajo, da se je kolumbijski kolesar Miguel Angel Lopez zaradi povezav s kontroverznim zdravnikom Marcosom Maynarjem Mariñom znašel v preiskavi, zato so ga za zdaj suspendirali. Marinu očitajo preprodajo drog in pranje denarja.

Miguel Ángel López is under investigation for alleged drug trafficking. Me sharing this does not mean he did or didn't do it, that's for the investigation to decide. ⤵️ https://t.co/a6eiSwwmbz

Zdravnika so aretirali 11. maja letos, dan po tem, ko se je Lopez sredi četrte etape Dirke po Italiji s ciljem na vulkanu Etna na presenečenje mnogih (domnevno zaradi poškodbe) umaknil z Gira. V ekipi so bili nad njegovo odločitvijo začudeni, saj po njihovem mnenju poškodba ni bila tako huda, da bi Lopez moral odstopiti.

V ekipi Astana Qazaqstan so v sporočilu za javnost zapisali, da o preiskavi in policijskem poročilu ne vejo ničesar in da jih je novica presenetila. "V ekipi smo se odločili, da Miguela Angela Lópeza umaknemo od vseh aktivnosti, dokler okoliščine primera ne bodo pojasnjene," so sporočili javnosti.

The news that was spread in the media yesterday evening caught us by surprise, and at the moment we do not have any details. In this regard, the team decided to suspend Miguel Angel Lopez from any activity within the team until all the circumstances of the case are clarified.