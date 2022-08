Jumbo-Visma potrdila: Roglič kot kapetan na Vuelto!

V nedeljo je kolesarski portal Velonews poročal, da bo odločitev padla v ponedeljek, ko se bodo sestali zdravniki in vodstvo ekipe Jumbo-Visma in na podlagi dejstev o zdravstvenem stanju Primoža Rogliča sprejeli odločitev o njegovem nastopu oziroma odsotnosti z dirke po Španiji. Dvaintridesetletni Zasavec ni tekmoval od 17. julija, ko se je pred 15. etapo dirke po Franciji zaradi posledic padca v peti umaknil z dirke. In to se je res zgodilo. Prejel je zeleno luč zdravnikov in v ponedeljek opoldne je nizozemska ekipa objavila seznam svojih kolesarjev na letošnji Vuelti. Prvo ime na njem je prav Primož Roglič.

🇪🇸 #LaVuelta22



¡𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬!🔴 Happy to start a Grand Tour in our home country!🇳🇱



Our team for @lavuelta⤵️ pic.twitter.com/6A8zmowjRs — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 15, 2022

Na Vuelti bodo Rogliču pomagali Američan Sepp Kuss, ki se je izkazal tudi na prejšnji dirki po Franciji, Nizozemci Robert Gesink, Sam Oomen in Mike Teunissen, Italijan Edoardo Affini ter Avstralca Chris Harper in Rohan Dennis.

"Veseli nas, da lahko Primož po resni poškodbi z dirke po Franciji začne Vuelto. Jasno, ni imel najboljših priprav, a ga zelo spoštujemo, da se je uspel tako dobro pripraviti," je ob objavi seznama dejal športni direktor ekipe Merijn Zeeman. "Imamo dobro in uravnoteženo ekipo, ki lahko na vseh področjih pomaga Primožu." So pa morali zaradi poškodbe s seznama za Vuelto prečrtati Koena Bouwmana.

Še vedno ni znano, za kakšno obliko poškodbe je šlo, se je pa omenjalo, da si je Roglič pri padcu zlomil dve vretenci. Še pred tem je bil v 11. etapi z zaključnim vzponom na Col du Granon ključen člen taktične igre ekipe Jumbo-Visme pri prevzemu rumene majice.

Roglič se je poškodoval v peti etapi Dirke po Franciji, potem ko je padel zaradi bale sena na trasi. Foto: Guliverimage

Roglič je po poškodbi prvič na cesti lahko treniral šele dobra dva tedna pred začetkom Vuelte. "Klasična fotografija za dobro jutro, potem ko si končno spet nazaj na cesti," je z dvignjeno pestjo četrtega avgusta zapisal na Instagramu.

Kdo bodo glavni tekmeci na španskih cestah?

Med glavnimi favoriti za skupno zmago na letošnji Vuelti so Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco), Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in zmagovalec Gira Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

Ne gre pozabiti niti na Miguela Angel Lópeza (Astana Qazaqstan), Joãoja Almeido (UAE Team Emirates) in Mikela Lando (Bahrain Victorious).

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na Vuelti nastopil leta 2019 in s tremi etapnimi zmagami, belo majico najboljšega mladega kolesarja in tretjim mestom v skupnem seštevku dirke, takoj opozoril na svoj talent, je svoj nastop na španski dirki nekaj dni po letošnjem Touru odpovedal. Namesto v Vuelto je svoj pogled usmeril v enodnevne dirke in septembrsko svetovno prvenstvo v Avstraliji.

Če bo Roglič na Vuelti zmagal tudi letos, bi se s četrto zmago izenačil z rekorderjem te dirke, španskim asom Robertom Herasom, bi pa postal prvi kolesar s štirimi zaporednimi zmagami na Vuelti. Po tri zmage sta na španski pentlji nanizala še Švicar Tony Rominger in Španec Alberto Contador.

Dirka po Španiji se bo začela v petek, 19. avgusta, v Utrechtu na Nizozemskem, kjer bodo kolesarji vozili ekipni kronometer, in končala tri tedne pozneje, 11. septembra v Madridu.