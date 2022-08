"Kolesaril sem po dolgi ravnini po klancu navzdol. Sploh nisem šel tako hitro. Ko sem pogledal na zapis vožnje, je pisalo 67 kilometrov na uro. Nenadoma je avto prečkal cestišče. Ali ni pogledal ali je mislil, da bo lahko speljal na hitro, ne vem. Komaj mi je uspelo nekoliko zavreti, že sem se zaletel v avtomobil. Vrata avtomobila so bila udrta, ogledalo odlomljeno, steklo razbito," je dogodke opisal belgijski kolesar Tiesj Benoot.

Kakšne so bile posledice trka, je izvedel naknadno, saj je bil petnajst minut nezavesten. V bolnišnico so ga morali odpeljati s helikopterjem: "Takoj sem dobil morfij. Naredili so mi ultrazvok organov, da bi videli, ali imam morda kje notranje krvavitve. Na srečo se to ni zgodilo."

Posledice padca so zlomljeno vratno vretence, pretres možganov, iz kolka in komolca so mu morali odstraniti steklo, si je pa oddahnil, da ni utrpel kakšne trajnejše poškodbe: "Na srečo sem lahko premikal roke in noge. To je bilo olajšanje. Nekaj milimetrov ali mikrometrov in zgodba bi bila lahko drugačna. Sprejel sem, da nekaj časa ne bom mogel biti na kolesu in da bom moral spremljati svoje kolege od doma. Pravzaprav sem zelo hvaležen, da vam to zdaj lahko še vedno pripovedujem."

V sredo je zapustil Italijo, kjer je v Livignu treniral. Zdravljenje bo nadaljeval v Belgiji, a bo moral s steznikom počivati od šest do dvanajst tednov, kar pomeni, da je njegova sezona končana. Kljub vsemu se ne predaja: "Še vedno sem mlad, zato upam, da bom to stvar slekel po šestih tednih. Kakorkoli že, obiskal bom zdravnika Toona Claesa v Harentalsu, ki bo podal drugo mnenje. Nikoli ne veš."