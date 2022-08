Grd padec na treningu in večkratni zlom

Tiesj Benoot je v ponedeljek med treningom v Livignu v Italiji padel in ob tem utrpel več zlomov, zaradi česar je že končal letošnjo sezono.

Po navedbah belgijskega časopisa Het Laatste Nieuws, ki ni navedel vira, naj bi 28-letni kolesar Jumbo-Visme padel s kolesa med spustom, vendar ni bilo jasno, ali je bil vpleten avto ali ne.

"V nesreči je utrpel več zlomov, vendar ni bil prizadet noben vitalni organ in Benoot ni v smrtni nevarnosti. Natančna vrsta poškodb ni znana," so zapisali.

Benoot, ki je zmagal na dirkah Pariz-Nica leta 2020 in Strade Bianche dve leti prej, je imel lani slabo sezono, nato pa je sledil prestop k Jumbo-Vismi, v dresu katere se je kmalu vrnil na stopničke. Že pred Dirko po Franciji so Nizozemci podaljšali pogodbo z njim do leta 2025. Spomladi se je namreč izkazal za hvale vrednega pomočnika Wouta van Aerta, na dirkah Dwars door Vlaanderen in Amstel Gold Rade pa je bil drugi in tretji.

Na Kriteriju po Dofineji je zelo pomagal Primožu Rogliču do zmage, na Dirki po Franciji pa garal še za lastnika rumene majice Jonasa Vingegaarda.

Po koncu Toura se je preizkusil na klasiki San Sebastian, kjer je velik uspeh slavil rojak Remco Evenepoel, sam pa je na cilj prikolesaril tretji.

Za tem si je vzel tekmovalni premor in se začel pripravljati na svetovno prvenstvo, kjer bi odigral ključno vlogo kot pomočnik Wouta van Aerta v dresu belgijske reprezentance, po grdem padcu pa se je vse obrnilo na glavo in sezona se je zanj že končala.