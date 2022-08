Američan slovenskih korenin: Primož je bil ključen pri zmagi na Dirki po Franciji #video

Čeprav sta od zadnje etape letošnje Dirke po Franciji minila že dva tedna, pa ljubiteljem kolesarstva misli še vedno pogosto pobegnejo na letošnji Tour, ki je bil zaradi epskih bojev in športnih potez med Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates) in Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), po mnenju mnogih, eden boljših v več kot stoletni zgodovini te dirke.

Letošnjega Toura se rad spominja tudi 27-letni ameriški kolesar Sepp Kuss, pomemben pomočnik v gorskih etapah, ki ga že čez 11 dni čaka nova tritedenska dirka, Dirka po Španiji. Če bo šlo tako, kot si slovenski ljubitelji kolesarstva želijo, bo na startu tudi njegov moštveni kolega Primož Roglič. Kljub temu, da je pred dnevi javnosti sporočil, da se je spet vrnil na kolo, je udeležba 32-letnega šampiona iz Zasavja še vedno pod vprašajem. Na dirki si ga želi videti tudi Kuss, ki izjemno ceni njegov prispevek k skupni zmagi Jonasa Vingegaarda na letošnjem Touru.

Ključni trenutki odločilne 11. etape letošnje Dirke po Franciji:

"Brez Primoža bi bili lahko v drugačnem položaju. V 11. etapi, ki je bila med odločilnimi na letošnjem Touru, je res odigral pomembno vlogo. V cilj sva pripeljala skupaj in videl sem, kako je srečen. Šel je skozi celoten proces in zdelo se je, da se počuti, kot da bi zmagal on," je po Touru povedal Kuss.

Dejal je še, da ga zmaga Vingegaarda ni presenetila. "Vedel je, kako močan je, in to smo vedeli tudi mi. Lani je bil na Touru drugi, s tem, da je bil pred dirko poškodovan in se je v formo vrnil šele nekaj tednov pred startom. Letos je bil pripravljen še bolje, poleg tega so mu bile tudi okoliščine naklonjene in vedel je, da je lahko zmagovalec Toura. V to pa smo verjeli tudi preostali."

Bo Primož Roglič nared za nastop na Dirki po Španiji? Foto: Guliverimage

Odštevanje do začetka Dirke po Španiji

Dirka po Španiji se bo začela 19. avgusta in končala tri tedne pozneje, 11. septembra. Start dirke bo v Utrechtu na Nizozemskem, cilj pa že tradicionalno v Madridu.

Če bi Roglič na španskem krogu zmagal tudi letos, bi se s četrto zmago izenačil z rekorderjem te dirke, španskim asom Robertom Herasom, bi pa postal prvi kolesar s štirimi zaporednimi zmagami na zadnji tritedenski kolesarski dirki sezone. Po tri zmage sta na španski pentlji nanizala še Švicar Tony Rominger in Španec Alberto Contador.

Kdo bodo glavni tekmeci na španskih cestah?

Med glavnimi favoriti za skupno zmago na letošnji Vuelti so Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange - Jayco), Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in zmagovalec Gira Jai Hindley (BORA-hansgrohe), ne gre pa pozabiti niti na Miguela Angela Lópeza (Astana Qazaqstan), Joãoja Almeido (UAE Team Emirates) in Mikela Lando (Bahrain Victorious).

Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je na Vuelti nastopil leta 2019 in s tremi etapnimi zmagami, belo majico najboljšega mladega kolesarja in tretjim mestom v skupnem seštevku dirke takoj opozoril na svoj talent, je svoj nastop na španski dirki nekaj dni po letošnjem Touru odpovedal. Namesto na Vuelto je svoj pogled usmeril na enodnevne dirke in septembrsko svetovno prvenstvo v Avstraliji.

